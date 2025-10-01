Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis de table : l’énorme frayeur de Félix Lebrun au Grand Smash de Pékin

Félix Lebrun a sauvé une balle de match avant de s'imposer.
Par CNEWS
Publié le

Malmené par le Chinois Yuanyu Chen, Félix Lebrun a arraché, ce mercredi, sa qualification pour les 8es de finale du Grand Smash de Pékin (11-3, 4-11, 5-11, 11-8, 12-10).

Il est tombé à la renverse à la fin du match. Félix Lebrun a arraché, ce mercredi, sa qualification pour les 8es de finale du Grand Smash de Pékin en venant à bout dans la douleur du Chinois Yuanyu Chen (11-3, 4-11, 5-11, 11-8, 12-10). Le Français, tête de série n°7, a été sérieusement malmené et a même écarté une balle de match avant de parvenir à renverser le 22e joueur mondial.

Tout avait pourtant bien commencé pour le cadet des frères Lebrun, qui a survolé une première manche à sens unique. Mais la machine s’est soudainement enrayée et Yuanyu Chen a égalisé avant de prendre le contrôle de la rencontre. Mené au début du 4e set, le Montpelliérain a su se ressaisir pour s’offrir une manche décisive. Les deux joueurs se sont rendus coup pour coup et Félix Lebrun a finalement eu le dernier mot au terme d’un match d’une haute intensité.

Soulagé d’être sorti vainqueur de cette rude bataille, Félix Lebrun va désormais croiser la route, ce jeudi, d’Eduard Ionescu avec un sentiment de revanche mais aussi une certaine méfiance. Car le Roumain, 74e joueur mondial et issu des qualifications, a éliminé son frère Alexis au 1er tour avant d’écarter le Danois Jonathan Groth (3-0). Il sait donc parfaitement à quoi s’en tenir.

Tennis de table : la terrible désillusion d'Alexis Lebrun éliminé d'entrée au Grand Smash de Pékin

Associé à son frangin, il enchaînera ensuite avec son quart de finale du double contre la paire japonaise composée de Sora Matsushima et Shunsuke Togami, après avoir éliminé les Tchèques Jakub Zelinka et Lubomir Pistej (11-6, 11-6, 11-3). Une nouvelle journée chargée en perspective qui promet d’être tout aussi riche en émotions.

