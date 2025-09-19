Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Luca Zidane : pourquoi le fils de Zinédine a-t-il choisi de jouer sous les couleurs de l'Algérie ?

Angel Correa de l'Atletico Madrid en action avec Luca Zidane, alors portier du Rayo Vallecano, le 2 janvier 2022. [REUTERS/Susana Vera/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En changeant de nationalité sportive, le fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane espère briller dans une équipe algérienne ambitieuse. Un choix qui illustre la mobilité et la double appartenance des footballeurs contemporains. 

C’est officiel : Luca Zidane, fils cadet de Zinédine Zidane, a choisi de représenter l’Algérie. Ancien international français chez les jeunes, il a porté le maillot bleu jusqu’au U20 et a remporté l’Euro U17 en 2015 avec les Bleuets. 

Mais à 27 ans, le gardien de but a décidé de tourner la page de ses sélections françaises pour représenter les Fennecs. La FIFA a validé ce changement de nationalité sportive, le rendant éligible pour défendre les couleurs algériennes. 

Vers de nouveaux succès

Actuellement sous contrat avec Grenade, en Espagne, Luca Zidane a passé ces dernières années à chercher sa place dans le football espagnol, avec des passages à Alavès et Eibar. Hors de l’ombre de son illustre père, il espère désormais s’affirmer et prendre son envol sur la scène internationale. Ce choix stratégique intervient à un moment clé de sa carrière, lui offrant une opportunité de briller dans une équipe algérienne ambitieuse et en pleine reconstruction. 

Pour Luca Zidane, ce n’est pas seulement un changement de maillot, mais un tournant décisif. En rejoignant les Fennecs, il entend marquer son empreinte et montrer qu’il peut écrire sa propre histoire, loin des comparaisons avec le légendaire Zinédine. L’Algérie, qui prépare de grands rendez-vous continentaux et mondiaux, pourrait trouver en lui un atout de taille dans la conquête de nouveaux succès.

Kylian Mbappé a atteint la barre des 50 buts sous le maillot du Real Madrid.
Sur le même sujet Real Madrid : Kylian Mbappé a franchi une barre symbolique et dépasse déjà Zinedine Zidane Lire

Au-delà de la symbolique familiale et sportive, ce choix illustre la mobilité et la double appartenance des footballeurs contemporains. Luca Zidane rejoint ainsi une longe liste de joueurs ayant opté pour une autre sélection nationale afin de saisir une chance unique de briller. Pour le gardien de Grenade, la nouvelle aventure commence maintenant.

FootballZinédine ZidaneAlgérie

À suivre aussi

Marcus Rashford a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot du FC Barcelone.
Ligue des champions : le magnifique doublé de Marcus Rashford, qui offre la victoire au FC Barcelone à Newcastle (vidéo)
Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort.
Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée
La Juventus et Dormtund se sont quittés sur un match nul spectaculaire (4-4).
Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 1ère journée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités