Luca Zidane : pourquoi le fils de Zinédine a-t-il choisi de jouer sous les couleurs de l'Algérie ?

En changeant de nationalité sportive, le fils de Zinédine Zidane, Luca Zidane espère briller dans une équipe algérienne ambitieuse. Un choix qui illustre la mobilité et la double appartenance des footballeurs contemporains.

C’est officiel : Luca Zidane, fils cadet de Zinédine Zidane, a choisi de représenter l’Algérie. Ancien international français chez les jeunes, il a porté le maillot bleu jusqu’au U20 et a remporté l’Euro U17 en 2015 avec les Bleuets.

Mais à 27 ans, le gardien de but a décidé de tourner la page de ses sélections françaises pour représenter les Fennecs. La FIFA a validé ce changement de nationalité sportive, le rendant éligible pour défendre les couleurs algériennes.

Vers de nouveaux succès

Actuellement sous contrat avec Grenade, en Espagne, Luca Zidane a passé ces dernières années à chercher sa place dans le football espagnol, avec des passages à Alavès et Eibar. Hors de l’ombre de son illustre père, il espère désormais s’affirmer et prendre son envol sur la scène internationale. Ce choix stratégique intervient à un moment clé de sa carrière, lui offrant une opportunité de briller dans une équipe algérienne ambitieuse et en pleine reconstruction.

Pour Luca Zidane, ce n’est pas seulement un changement de maillot, mais un tournant décisif. En rejoignant les Fennecs, il entend marquer son empreinte et montrer qu’il peut écrire sa propre histoire, loin des comparaisons avec le légendaire Zinédine. L’Algérie, qui prépare de grands rendez-vous continentaux et mondiaux, pourrait trouver en lui un atout de taille dans la conquête de nouveaux succès.

Au-delà de la symbolique familiale et sportive, ce choix illustre la mobilité et la double appartenance des footballeurs contemporains. Luca Zidane rejoint ainsi une longe liste de joueurs ayant opté pour une autre sélection nationale afin de saisir une chance unique de briller. Pour le gardien de Grenade, la nouvelle aventure commence maintenant.