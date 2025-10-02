Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis de table : l'énorme désillusion de Félix et Alexis Lebrun au Grand Smash de Pékin

Félix et Alexis Lebrun ont tété éliminés en quarts de finale du double du Grand Smash de Pékin. Félix et Alexis Lebrun ont tété éliminés en quarts de finale du double du Grand Smash de Pékin. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Félix et Alexis Lebrun ont été éliminés, ce jeudi, en quarts de finale du double du Grand Smash de Pékin par la paire japonaise composée de Shunsuke Togami et Sora Matsushima.

Il n’y a pratiquement pas eu de match. Tête de série n°1, Félix et Alexis Lebrun ont été éliminés, ce jeudi, en quarts de finale du double du Grand Smash de Pékin par la paire japonaise composée de Shunsuke Togami et Sora Matsushima (11-7, 5-11, 11-6, 11-7). Une terrible désillusion pour les frangins qui ont vu leur aventure commune en Chine s’interrompre aux portes du dernier carré.

Les deux meilleurs joueurs français ont été surpris dès le 1er set avant d’être plus appliqués pour empocher la seconde manche et recoller au score. Mais ils n’ont ensuite rien pu faire pour contrecarrer la supériorité de leurs adversaires qui ont plié la rencontre en 30 minutes et qui seront opposés aux Chinois Qihao Zhou et Junsong Chen pour une place en finale.

Félix et Alexis Lebrun ont été battus en finale du double du Grand Smash de Las Vegas.
Sur le même sujet Tennis de table : combien les frères Lebrun vont-ils toucher après leur défaite en finale du double et leur parcours au Grand Smash de Las Vegas ? Lire

Avec cette élimination, Félix Lebrun, numéro 7 mondial, va désormais se focaliser sur son parcours en simple. Avant sa défaite en double, le Montpelliérain a facilement écarté le Roumain Eduard Ionescu (74e mondial), issu des qualifications et qui avait éliminé Alexis Lebrun au 1er tour, en trois petits sets (11-5, 11-7, 11-1) pour se hisser en quarts de finale. Et il sera opposé au vainqueur du match entre le Japonais Kazuki Hamada et le Chinois Chen Junsong.

