Championnats d'Europe de cyclisme : 13 Israéliens engagés à partir de ce vendredi, la sécurité renforcée sur les routes de la Drôme et de l'Ardèche

Les Championnats d’Europe de cyclisme sur route se tiennent cette semaine dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche. L’équipe d’Israël, engagée avec 13 coureurs, suscite une attention particulière en matière de sécurité, en raison de possibles tensions liées au contexte géopolitique.

Le cyclisme en ligne de mire. C’est avec une équipe 100 % masculine, composée de trois juniors, neuf espoirs et un coureur élite, qu’Israël participe aux épreuves. Depuis ce mercredi, les territoires ardéchois et drômois accueillent les trois disciplines phares du cyclisme sur route pour les championnats d'Europe de cyclisme : le relais, le contre-la-montre et la course en ligne.

Cependant, à l’image du Tour d’Espagne 2025, la présence de l’équipe israélienne avait entraîné des perturbations. Plusieurs étapes avaient été raccourcies ou modifiées en raison de manifestations pro-palestiniennes. Des activistes avaient envahi le parcours pour ralentir les cyclistes de l’équipe Israël–Premier Tech, une formation financée par un proche du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Un dispositif de sécurité renforcé

Afin d’éviter de nouveaux incidents, les organisateurs, en coordination avec les autorités départementales, ont mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel. Dans un communiqué publié vendredi 26 septembre, la préfète de la Drôme et le préfet de l’Ardèche ont précisé : «Le contexte international récent a conduit à rehausser le dispositif de sécurité et à porter une attention particulière aux équipes pouvant faire l’objet de menaces».

Les zones de départ et d’arrivée seront particulièrement surveillées. «Près de 100 gendarmes seront mobilisés chaque jour dans la Drôme, et plus de 300 gendarmes et policiers dans l’Ardèche», détaille encore le communiqué.

Des renforts spécialisés, habitués à la sécurisation de grands événements, seront également déployés tout au long du parcours. Une unité d’observation par drone viendra compléter le dispositif. Au total, plus de 800.000 spectateurs sont attendus sur les routes des deux départements, venus encourager les 800 coureurs représentant plus de 50 nations.