«Pour partir seul, il faudra voler» : les confidences de Tadej Pogacar avant le départ des championnats d’Europe

Ce dimanche 5 septembre, à Guilherand-Granges, en Ardèche, Tadej Pogacar participe aux championnats d’Europe de cyclisme sur route. Grandissime favori, il s’est confié à la presse, dont CNEWS, dans les heures qui ont précédé le départ de la course.

Les jours se suivent et se ressemblent. Ce dimanche 5 juillet, sur les routes de l’Ardèche française, le héros du jour devrait, encore une fois, s’appeler Tadej Pogacar. Le coureur slovène est le grandissime favori des championnats d’Europe de cyclisme qui se tiennent une semaine, jour pour jour, après son sacre mondial sur les terres rwandaises de Kigali. Avec ses 106 succès en carrière, il ne lui manque plus grand-chose pour finir ce puzzle impossible consistant à remporter toutes les plus grandes courses de la planète.

Mais comme ce fut le cas lors du Tour de France, le Slovène est arrivé dans l’Hexagone avec un sourire que l’on pourrait qualifier de façade, partagé entre la joie de courir sous le maillot de la Slovénie et la lassitude de participer à une énième course d’un calendrier à rallonge. Et cela n’a pas manqué puisque, lors d’une conference de presse qui s’est tenue dans les jours précédents la course, le triple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège a tenu à pousser un léger coup de gueule envers les instances.

Pour lui, la tenue des championnats d’Europe à cette période de la saison, ce n’est pas l’idéal. «Selon moi, le calendrier n’est pas optimal. Dans le même week-end, il y a le Tour de Croatie et le Tour d’Émilie, et les coureurs doivent choisir entre leurs équipes ou la sélection nationale», a lancé le quadruple vainqueur du Tour de France, avant d’ajouter qu’il ne placerait pas les championnats d’Europe à cette date si on lui laissait le choix.

«Je ne mettrais pas les championnats d’Europe lors de la dernière partie de la saison. Il y a des semaines durant la saison où il n’y a pas plusieurs courses au même moment. Mettons le championnat continental à cette période de l’année», a glissé le Slovène.

Tadej Pogacar n’a jamais été champion d’Europe

Bien que son palmarès soit déjà bien garni, Tadej Pogacar n’a jamais été champion d’Europe de cyclisme. Cela serait lui faire offense de ne pas rétablir la juste vérité. S’il n’a jamais endossé le maillot étoilé de meilleur coureur du continent, c’est tout simplement parce que les dernières éditions ne lui étaient pas destinées. «Depuis l’édition remportée par Sonny Colbrelli, en 2021, les dernières n’étaient pas assez dures. D’ailleurs, si vous regardez les derniers champions d’Europe, ce sont des sprinteurs», a déclaré Tadej Pogacar devant la presse.

Mais le champion du monde de cyclisme n’a pas voulu préparer le rendez-vous dominical en ne pensant que de manière négative. Quitte à être présent sur la ligne de départ, autant en profiter. Et une chose a semblé lui redonner un surplus de motivation depuis son récent sacre sur le Tour de France : passer du temps avec sa compagne, la cycliste slovène Urska Zigart.

«Tout est plus facile quand on est ensemble»

«Cela aide forcément d’être avec Urska sur la même course. On a fait le voyage ensemble (depuis Kigali) et on est dans la même chambre d’hôtel. En fait, si on pouvait, on ferait toutes nos courses ensemble. Tout est plus facile quand on est ensemble», a rapporté Tadej Pogacar. «La saison est longue. Certains jours, je ne trouve pas la motivation pour m’entraîner. D’autres jours, c’est lui. Alors, on s’encourage mutuellement et on se pousse à y aller. Être ensemble nous fait aussi garder les pieds sur terre. Ça nous fait du bien à tous les deux. Parfois, je rallonge mes sorties pour rester avec lui, d’autres fois, c'est l’inverse», a ajouté, de son côté, la coureuse de la formation AG Insurance-Soudal.

«Remco a prouvé à quel point il était fort»

Sportivement, le Slovène est au top de sa forme. «Les montées du circuit sont assez difficiles, et elles sont plus courtes que lors du Mondial, cela devrait rendre la course plus difficile avec des efforts punchys», a assuré le quadruple vainqueur du Tour de Lombardie. Une chose est sûre, selon lui, il y aura beaucoup plus de coureurs à l’arrivée, ce dimanche soir, que lors des derniers championnats du monde. «La course fait 70 kilomètres de moins (202,5 km), ce sera un style différent de course. Pour partir tout seul, il faudra vraiment voler», a déclaré le coureur qui porte, tout au long de la saison, le maillot de la formation UAE Emirates XRG.

Concernant ses adversaires, il ne veut oublier personne. Ni les habituels, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, ni les coureurs de l’équipe de France. «Remco a prouvé dimanche dernier à quel point il était fort, en terminant deuxième malgré deux changements de vélo. Et lors du contre-la-montre de ce championnat d'Europe, il a encore volé. Il est super fort, bien préparé et motivé. Et si Jonas est présent au départ, c’est qu’il est vraiment très en forme», a-t-il rapporté à propos de ses plus grands adversaires.

Pour ce qui est des Bleus, il n’a pas caché son plaisir de voir «les coureurs français ne pas avoir peur de faire la course comme Romain Grégoire et Paul Seixas». Une chose est sûre, le Slovène n’est pas venu dans la Drôme pour faire de la figuration, et il compte bien le démontrer ce dimanche 5 octobre, en endossant le maillot étoilé de champion d’Europe.