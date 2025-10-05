Tennis de table : l’immense désillusion de Félix Lebrun battu en finale du Grand Smash de Pékin

Félix Lebrun a été surclassé, ce dimanche, en finale du Grand Smash de Pékin par le numéro 1 mondial chinois Wang Chuqin en quatre sets (7-11, 2-11, 5-11, 7-11).

Il est tombé sur plus fort que lui. Beaucoup trop fort. Premier Français qualifié en finale d’un Grand Smash, Félix Lebrun a été surclassé, ce dimanche, à Pékin, par le numéro 1 mondial Wang Chuqin en quatre petits sets (7-11, 2-11, 5-11, 7-11). Sûrement pris par l’enjeu de l’événement, le jeune Montpelliérain n’a jamais vraiment réussi à entrer dans cette rencontre historique pour le «ping» tricolore.

Félix Lebrun a sèchement perdu en finale face au n°1 mondial mais il faut retenir ça :



▶️Premier Français à se hisser en finale d'un Grand Smash



▶️Plus jeune finaliste d'un Grand Smash (19ans et 23 jours)👦



▶️Fait son retour dans le top 5 mondial🔥



T'as été grand Félix ! 👏 pic.twitter.com/xDe1HgnMuU — Cho Allez !🏓 (@ChoAllez) October 5, 2025

Devant un public entièrement acquis à la cause de son adversaire, le médaillé de bronze aux JO 2024 a été asphyxié dès le début du match sans parvenir à mettre son jeu en place même s’il a tenté de résister à la fin de la première manche. Dans le 2e set et 3e set, les points ont défilé pour le Chinois face à un Félix Lebrun impuissant. La dernière manche a été un peu plus accrochée mais le Français n’a pu contrarier la suprématie de Wang Chuqin, qui a prouvé qu’il n’était pas au sommet de la hiérarchie mondiale par hasard.

Déjà battu en demi-finales du Grand Smash de Las Vegas par ce même adversaire en juillet dernier, Félix Lebrun a encore pu mesurer l’écart qu’il le séparait des tous meilleurs de la discipline. Mais cela n’enlève absolument rien à son formidable parcours tout au long de la semaine dans la capitale chinoise. Bien au contraire. Du haut de ses 19 ans, «Féfé», qui devrait intégrer le top 5 mondial, s’est affirmé encore un peu plus comme le meilleur pongiste tricolore.

Et il aura encore à cœur d’en faire une nouvelle démonstration au WTT Star Contender de Londres (20-26 octobre) et surtout au WTT Champions de Montpellier (28 octobre-2 novembre) dont il est le tenant du titre. Mais avant, lui et les Bleus seront attendus aux Championnats d’Europe de tennis de table organisés à Zadar en Croatie (12-19 octobre).