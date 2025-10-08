Cristiano Ronaldo : le Portugais est devenu le premier joueur milliardaire de l’histoire du football

Âgé de 40 ans, le Portugais Cristiano Ronaldo, qui évolue en Arabie saoudite, est devenu le premier joueur milliardaire de l’histoire du football.

Il est entré encore un peu plus dans l’histoire du football. Mais pas seulement pour ses performances sur le terrain. Âgé de 40 ans, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur milliardaire avec un patrimoine net estimé à 1,2 million d’euros, selon le média américain Bloomberg.

Bientôt rejoint par Lionel Messi ?

Exilé en Arabie saoudite depuis janvier 2023, la fortune du Portugais repose sur son salaire record estimé à 200 millions d’euros par saison, qui fait de lui le joueur le mieux payé au monde, ses multiples contrats commerciaux avec de nombreuses marques et ses divers investissement personnels. Il détient également 15% du capital d’Al-Nassr depuis la récente prolongation de son juteux contrat jusqu’en 2027. Une première dans le monde du ballon rond.

Mais le quintuple Ballon d’or pourrait bientôt être rejoint par son rival de toujours Lionel Messi. L’Argentin (38 ans), qui a touché plus de 500 millions d’euros au cours de sa carrière, aurait conclu un accord de partage des revenus avec Apple lors de sa signature à l’Inter Miami et pourrait également acquérir une participation dans le club américain après sa retraite.

En attendant, Cristiano Ronaldo n’a pas encore l’attention de mettre un terme à sa carrière. «Je veux continuer à jouer quelques années, pas beaucoup, pour être honnête», a-t-il confié, mardi, après avoir reçu une nouvelle distinction. Et il s’est fixé quelques objectifs avant de raccrocher les crampons, dont celui d’atteindre la barre des 1.000 buts en carrière. Avant d’affronter l’Irlande, samedi, avec le Portugal en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il est le meilleur buteur de l’histoire du football avec 946 buts.