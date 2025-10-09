Sissy Mua, coach fitness : «Commencer une activité sportive c'est facile, mais durer c'est plus difficile»

Véritable pionnière dans l’univers du sport et du bien-être digital en France, Sissy Mua s’est confiée à CNEWS sur sa carrière et a délivré quelques conseils pour reprendre une activité sans s’arrêter.

Se lancer, c’est bien. Mais comment durer lorsque l’on commence ou reprend une activité sportive ? Pour y répondre, Sissy Mua, coach fitness spécialisée en cardio HIIT et renforcement musculaire depuis 10 ans, s'est confiée en exclusivité à CNEWS. Celle qui est la créatrice de contenus fitness la plus influente en France, avec plus de 300 millions de vues sur sa chaîne Youtube, a lancé en 2019 Trainsweateat, une application de sport à la maison ou en salle qui est devenue la plus populaire avec plus d’1,7 million d’utilisateurs.

Le sport a-t-il toujours fait partie de votre vie ?

J'ai toujours fait du sport, mais pour autant, je ne me suis pas considéré comme une grande sportive. J’ai toujours pratiqué quelque chose, mais c'était plus une activité de plaisir qu'une pratique sportive régulière. C'est quelque chose qui est venu dans un second temps en tant qu’adulte, j’ai cherché une activité à entretenir d'un point de forme, santé, corps aussi. C’est là que j’ai ensuite structuré ma pratique.

Avez-vous une évolution de la pratique sportive depuis 10 ans ?

La pratique sportive, c'est quelque chose qui évolue avec son temps. Il y a des modes qui passent, des périodes. Des gens veulent s'entraîner beaucoup plus dehors, d’autres qui s’entraînent dans les salles ou encore certains qui s'entraînent à la maison. Il y a vraiment des tendances.

Le côté positif ces dernières années, c’est qu’il y a de plus en plus de femmes qui n’hésitent plus à avoir une activité sportive.

C’est vrai qu’il y a une dizaine d'années, les salles de sport n’étaient pas envahies par les femmes. Aujourd’hui, c’est devenu normal et c’est tant mieux. Les femmes ont pris conscience de l'importance d’une pratique sportive au quotidien, c’est hyper cool.

Vous donnez également des conseils de nutrition. Est-ce qu’il y a plus de demandes en ce sens ou le sport reste majeur dans le quotidien des Français ?

Les gens sont de plus en plus intéressés par la nutrition. Mais je pense que nos clients sont principalement sur notre application pour le sport. Mais les recettes que l’on trouve sont très appréciées. On n’a pas toujours des idées de recettes. On a quelques ingrédients parfois, mais on ne sait pas comment faire, donc c’est utile. On le sait, l'alimentation aussi, c’est important et on essaie de montrer que cuisiner simple et bon pour la santé, c’est possible.

Le bon moment pour commencer, c'est toujours aujourd'hui !

Vous avez des habitués, mais également des novices. Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite se lancer ou reprendre ? Et surtout comment faire pour ne pas s’arrêter ?

Alors, commencer une activité sportive, c'est facile, mais durer, c'est plus difficile effectivement. Je pense que pour être capable de durer dans le temps, il faut tout simplement se construire un agenda sportif qui soit cohérent avec les habitudes de vie. On ne va pas se forcer à se lever tous les matins à l'aube pour aller faire sa séance. On construit vraiment son agenda sportif autour de son mode de vie. Ne pas imposer forcément un rythme très soutenu. On se dit par exemple, on fait trois fois par semaine, un jour sur 2, c'est déjà très bien, c'est facile à caler dans mon emploi du temps. Ensuite, il faut trouver une discipline qui plait. L’idée, ce n’est pas de se dégoûter. L’important, c’est la régularité dans sa pratique, ce n’est pas le fait d'en faire de manière très intensive. Il faut essayer de se créer une routine qui soit adaptée à ses envies, à son temps et à ses priorités.

Est-ce qu'il y a une période pour se (re)lancer ?

Moi, je veux dire une chose, le bon moment pour commencer, c'est toujours aujourd'hui. Si déjà on dit, je commence en septembre, en janvier, etc... C'est foutu. Ne repousse jamais ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc, si on veut reprendre le sport, on enfile ses baskets et on y va.