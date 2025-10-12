Islande-France, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En tête de son groupe avec trois victoires en autant de rencontres, l’équipe de France se déplace, ce lundi (20h45), en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle victoire et la qualification pour les Bleus ? L’équipe de France se déplace, ce lundi, en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec la possibilité de valider son billet en cas de succès. Avant de se rendre à Reykjavik, les hommes de Didier Deschamps ont remporté leurs trois premières rencontres et occupent la tête de leur groupe avec cinq points d’avance sur l’Ukraine.

Et les Tricolores, qui se sont imposés le mois dernier au match aller au Parc des Princes (2-1), seront qualifiés s’ils l’emportent dans la capitale islandaise et si les Ukrainiens ne battent pas, dans le même temps, l’Azerbaïdjan. Ils compteraient ainsi plus de six points d’avance et ne pourraient plus être rattrapés.

Mais pour cette rencontre, l’équipe de France, qui est invaincue contre l’Islande en 16 confrontations (12 victoires, 4 nuls), sera notamment privée de son capitaine Kylian Mbappé, touché à la cheville lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan (3-0), mais aussi d’Ibrahima Konaté, remplacé par Benjamin Pavard. A Didier Deschamps de trouver les solutions pour permettre aux Bleus d’enchaîner et d’entrevoir encore un peu plus l’Amérique.

Le programme TV

Islande-France

Éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Lundi 13 octobre

À suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1