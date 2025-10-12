VTT : la terrible chute d’une coureuse lors d’une épreuve de Coupe du monde au Canada (vidéo)

Lors de la dernière étape de la Coupe du monde de VTT au Canada ce samedi, Gracey Hemstreet a été victime d’une terrible chute dans le dernier secteur.

Un accident glaçant. Ce samedi, lors de la dernière étape de la saison de Coupe du monde de VTT à Mont Saint Anne, au Canada, la locale Gracey Hemstreet a chuté dans le dernier secteur au milieu des spectateurs présents.

La jeune femme de 20 ans a été projetée de son vélo pour atterrir violemment au sol. Plusieurs spectateurs se sont rapidement approchés de la Canadienne pour tenter de lui venir en aide. Elle s’est toutefois relevée, a enfourché son vélo et a terminé la course.

«J'ai eu beaucoup de problèmes en haut du parcours. Je savais que je ne pouvais pas faire grand-chose de plus, alors je pensais n'avoir rien à perdre. Puis j'ai tout simplement perdu le contrôle au dernier saut et j'ai atterri dans la foule, a expliqué Gracey Hemstreet après sa chute Je tremble un peu, mais ma tête va bien et c'est le plus important.»

Quelques heures plus tard, elle est apparue dans une vidéo sur les réseaux sociaux indiquant qu’elle allait bien.