«Des risques de séquelles neurologiques» : une athlète française forfait pour les JO 2026 après un accident de parapente

Victime d’un accident de parapente en fin de semaine dernière, la Française Flora Dolci est forfait pour les JO 2026 de Milan-Cortina, après avoir été opérée d’une vertèbre lombaire.

Le ski de fond français a perdu un de ses atouts. A un peu moins de quatre mois des JO 2026 de Milan-Cortina (6-22 février), Flora Dolci a été contrainte de déclarer forfait après un terrible accident de parapente, survenu, jeudi dernier, dans les Alpes. Alors qu’elle effectuait l’une de ses dernières sorties de l’année, le jour de son 26e anniversaire, la Française, qui avait participé aux JO de Pékin en 2022, a été victime d’une lourde chute.

«Elle va bien, elle marche»

Prise en charge par les secours, elle a été transportée au CHU de Grenoble, où elle a été opérée d’une fracture d’une vertèbre lombaire. Et si l’intervention s’est bien passée, elle ne pourra pas reprendre la compétition avant plusieurs mois, rendant impossible sa participation aux JO en Italie. «Il y avait des risques de séquelles neurologiques. Elle va bien, elle marche. Au vu de la chirurgie, on estime à six mois le délai de retour à 100 % de son plein potentiel», a confié, à L’Equipe, le médecin des équipes de France de fond Thibault Barbe.

De son côté, son entraîneur Alexandre Pouyé s’est dit partagé «entre le soulagement que ça n’ait pas été plus grave et la tristesse vis-à-vis de tout ce qu’on avait mis en place dans le projet olympique». Et c’est donc sans Flora Dolci que les Bleus vont poursuivre leur préparation avec un stage à Prémanon (Jura) suivi d’un autre, début novembre, à Bessans (Savoie) avant le début de la Coupe du monde, programmé le 28 novembre prochain, à Ruka (Finlande).

La fondeuse tricolore devra elle prendre son mal en patience pendant de longues semaines, et poursuivre sa convalescence avant de pouvoir rechausser ses skis.