Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : les Bleus accrochés en Islande (2-2) et pas encore qualifiés

L’équipe de France a été accrochée, ce lundi, en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-2) et jouera sa qualification lors des deux derniers matchs dans un mois.

La qualification attendra. Sans plusieurs de ses cadres, et notamment son capitaine Kylian Mbappé, l’équipe de France a été accrochée, ce lundi, en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-2) au terme d’une prestation pour le moins poussive. Et les nombreuses absences n’expliquent pas tout.

Premier but en Bleu pour Jean-Philippe Mateta

Alors que Didier Deschamps avait procédé à des changements dans son équipe de départ, les Bleus ont été beaucoup trop timorés pour déstabiliser le bloc islandais. Particulièrement en première période, où ils ont été inoffensifs si ce n’est sur une reprise à bout portant de Christopher Nkunku (2e).

Et les Tricolores se sont fait punir à cinq minutes de la pause. Sur un coup-franc, Victor Palsson a profité d’une certaine passivité de la défense française pour ouvrir le score sur l’unique tir cadré des Islandais durant les 45 premières minutes. Même s’il s’est rendu coupable d’une faute sur Manu Koné au départ de l’action.

🇮🇸 Islande 1 - 0 France 🇫🇷



BUUUT !



Ouverture du score pour l'Islande grâce à Palsson.





Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Mike Maignan ont montré un visage un peu plus convaincant et ont renversé leurs adversaires en cinq minutes. Peu après l’heure de jeu, Christopher Nkunku, qui venait de manquer une grosse occasion, a remis les deux équipes à égalité d’une frappe du droit (63e) avant que Jean-Philippe Mateta ne marque son premier but en Bleu sur un service parfait de Maghnes Akliouche, entré en jeu quelques instants plus tôt (68e).

🇮🇸 Islande 1 - 2 France 🇫🇷



BUUUT ! Mateta donne l'avantage aux Bleus grâce à une passe décisive incroyable d'Akliouche.





Mais, dans la foulée, les Bleus ont été coupables d’une nouvelle erreur défensive permettant à Kristian Hlynsson d’arracher l’égalisation (70e) et de priver l’équipe de France d’une 4e victoire en autant de rencontres. Et si elle occupe toujours la tête de son groupe, elle jouera sa qualification dans un mois lors des deux dernières rencontres contre l’Ukraine au Parc des Princes (13 novembre) et l’Azerbaïdjan (16 novembre).

🇮🇸 Islande 2 - 2 France 🇫🇷



BUT ! Égalisation éclair de l'Islande sur cette attaque parfaitement conclue par Hlynsson





Les Tricolores valideront leur billet pour le Mondial, organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique, en cas de succès face aux Ukrainiens. Mais s’ils ne s’imposent pas, tout se jouera contre les Azerbaïdjanais. Et à eux de faire en sorte de ne pas revivre le même scénario vécu 32 ans plus tôt et qui avait privé l’équipe de France de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis.