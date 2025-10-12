Toute l’actu en direct 24h/24
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : le pare-brise de son avion se fissure en plein vol, une sélection obligée d’atterrir en urgence (photo)

L'équipe du Nigeria a dû atterrir en urgence après sa victoire contre le Lesotho. L'équipe du Nigeria a dû atterrir en urgence après sa victoire contre le Lesotho. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après sa victoire contre le Lesotho en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-2), l’équipe du Nigeria a été contrainte d’atterrir en urgence après avoir vu le pare-brise de son avion se fissurer.

Très grosse frayeur pour les Super Eagles. À son retour de Polokwane (Afrique du sud), où elle a battu le Lesotho, vendredi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-2), l’équipe du Nigeria a été obligée d’atterrir en urgence en raison d’un important problème à bord de son avion. Après une escale à Luanda (Angola), pour un ravitaillement en carburant, le pare-brise de l’appareil s’est soudainement fissuré en plein vol moins d’une demi-heure après avoir redécollé.

Mais malgré la situation, le pilote a été d’un sang-froid exemplaire : il est parvenu à faire demi-tour et a réalisé un atterrissage d’urgence à Luanda sans faire le moindre blessé. «L’avion a subi une fissure du pare-brise en plein vol après le décollage, et le pilote a bien fait de guider l’avion en toute sécurité jusqu’à l’aéroport de Luanda», a indiqué la Fédération nigériane de football dans un communiqué (NFF).

Un vol de remplacement a pu être organisé pour permettre aux coéquipiers de Victor Osimhen mais aussi Moses Simon et Alex Iwobi de rejoindre Uyo (Nigeria) pour préparer la rencontre décisive, ce mardi, contre le Bénin.

Erling Haaland a inscrit un triplé contre Israël en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Alors que le Nigeria (14 points) occupe la 3e place de son groupe derrière le Bénin (17 points) et l’Afrique du Sud (15 points), il doit impérativement s’imposer à domicile et espérer un faux pas des Sud-africains pour se qualifier pour la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

