Coupe du monde 2026 : la police du Costa Rica entre dans le vestiaire du Nicaragua à la recherche d’un joueur avant un match des éliminatoires

Le Nicaragua s'est incliné 4-1 contre le Costa Rica. [REUTERS/Mayela Lopez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match de qualifications à la Coupe du monde lundi, la police costaricienne est entrée dans le vestiaire du Nicaragua pour interpeller un joueur.

Du jamais vu. Dans la nuit de lundi à mardi au Costa Rica, plusieurs officiers de la police nationale sont allés dans leur vestiaire du Nicaragua quelques minutes avant le coup d’envoi de ce match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, à la recherche de l’un de leurs joueurs, Byron Bonilla. Ce dernier était accusé de ne pas avoir versé une pension alimentaire, a rapporté CR Hoy.

Le chef de la police Marlon Cubillo a expliqué avoir été sollicité pour procéder à l’arrestation du joueur selon une ordonnance du tribunal. Le montant réclamé a été payé et le rapport correspondant a été transmis au juge des pensions alimentaires.

La Fédération du Nicaragua va porter plainte

La rencontre a eu lieu et Byron Bonilla a disputé la dernière demi-heure. Le Costa Rica de l’ancien gardien du PSG et du Real Madrid Keylor Navas s’est toutefois facilement imposée (4-1).

L’affaire ne devrait pas en rester là puisque la Fédération nicaraguayenne de football (FENIFUT) s’est indignée de la situation. «Nous sommes au Costa Rica depuis plus de 48 heures, pourquoi venir jusqu’aux vestiaires ? Nous allons porter plainte auprès de la FIFA et de la Concacaf. C'est honteux qu'une telle chose se produise», a détaillé Javier Salinas, directeur des sélections nationales du Nicaragua, auprès du média Repretel.

 «Dans des circonstances absolument inappropriées, les autorités de la Fuerza Publica, accompagnées de représentants judiciaires, ont investi les installations sportives quelques moments avant le début de la rencontre pour informer un joueur de la sélection d’un processus légal lié à une supposée pension alimentaire, peut-on lire dans un communiqué. Cette intervention, qui impliquait la présence d'au moins neuf policiers déterminés à procéder à une arrestation, a généré un climat de tension, de confusion et d'instabilité tant pour le joueur que l'ensemble de l'équipe.»

La Fédération souhaite que cet épisode fasse l’objet d’une enquête de la part des autorités sportives compétentes et de la Fifa.

Costa RicaNicaraguaFootballCoupe du monde 2026

