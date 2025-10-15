ARES 35 : «Baki»-Jordan Zebo, diffusion TV, lieu, combats… Tout savoir sur l’événement MMA

ARES 35, la nouvelle édition de la ligue européenne de MMA, aura lieu ce samedi 18 octobre avec comme combat principal le choc Baïssangour Chamsoudinov-Jordan Zebo.
Où se déroule AReS 35 ?
La 35e édition de la ligue européenne de MMA ARES Fighting Championship ce samedi 18 octobre au Zénith de Strasbourg.
Quel est le main event ?
En main event, ARES 35 aura un combat très attendu entre Baïssangour Chamsoudinov, dit «Baki», champion des poids welters (9 victoires en autant de combats), qui défendra son titre chez lui contre Jordan Zebo (8 victoires, 1 défaite).
La carte des combats
Carte principale :
Baïssangour Chamsoudinov - Jordan Zebo
Aboubakar Younousov - Gustavo Lopez
Noah Gugnon - Adrian Prisceanu
Mateus Linhares - Nicolae Hantea
Amir Aliev - Fabricio Nunes
Turpal Younousov - Jefferson Almeida
Junior Hernandez - Luka Lakic
Carte préliminaire :
Zaurbek Sabanov - Paul Emannuel Gnaze
Pierre Manzo - Alpha Ly
Maher Belkhadir - Dejan Ovuka
Bilal Chareuf - Tomy Blanco
Benoit Prigent - Jurabek Malaev
A quelle heure aura lieu «Baki»-Jordan Zebo ?
L’affrontement dans l’octogone entre «Baki» et Jordan Zebo, deux anciens adversaires de Cédric Doumbè, est attendu aux alentours de 23h15.
A quelle heure et sur quelle chaîne ?
Les combats préliminaires seront à suivre dès 19h sur la chaîne Twitch @CanalplusSport. La carte principale sera à partir de 20h30 sur Canal+Sport360.