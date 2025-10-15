ARES 35 : «Baki»-Jordan Zebo, diffusion TV, lieu, combats… Tout savoir sur l’événement MMA

ARES 35, la nouvelle édition de la ligue européenne de MMA, aura lieu ce samedi 18 octobre avec comme combat principal le choc Baïssangour Chamsoudinov-Jordan Zebo.

Où se déroule AReS 35 ?

La 35e édition de la ligue européenne de MMA ARES Fighting Championship ce samedi 18 octobre au Zénith de Strasbourg.

Quel est le main event ?

En main event, ARES 35 aura un combat très attendu entre Baïssangour Chamsoudinov, dit «Baki», champion des poids welters (9 victoires en autant de combats), qui défendra son titre chez lui contre Jordan Zebo (8 victoires, 1 défaite).

La carte des combats

Carte principale :

Baïssangour Chamsoudinov - Jordan Zebo

Aboubakar Younousov - Gustavo Lopez

Noah Gugnon - Adrian Prisceanu

Mateus Linhares - Nicolae Hantea

Amir Aliev - Fabricio Nunes

Turpal Younousov - Jefferson Almeida

Junior Hernandez - Luka Lakic

Carte préliminaire :

Zaurbek Sabanov - Paul Emannuel Gnaze

Pierre Manzo - Alpha Ly

Maher Belkhadir - Dejan Ovuka

Bilal Chareuf - Tomy Blanco

Benoit Prigent - Jurabek Malaev

A quelle heure aura lieu «Baki»-Jordan Zebo ?

L’affrontement dans l’octogone entre «Baki» et Jordan Zebo, deux anciens adversaires de Cédric Doumbè, est attendu aux alentours de 23h15.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les combats préliminaires seront à suivre dès 19h sur la chaîne Twitch @CanalplusSport. La carte principale sera à partir de 20h30 sur Canal+Sport360.