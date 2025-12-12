ARES 36 : combats, Diffusion TV, lieu… tout savoir sur l'événement MMA de samedi

Ce samedi 13 décembre, l’ARES 36, événement de MMA majeur, a lieu à Paris avec des combats qui s’annoncent spectaculaire.

Où se déroule l’ARES 36 ?

ARES 36, le grand événement du MMA, retrouve Paris et aura lieu ce samedi 13 décembre du côté de l’Adidas Arena.

La carte préliminaire

Ludovic Agoué vs Wahbi Brahem : poids coqs

Wael Kambouche vs Maike Garros : poids plumes

Benoit Prigent vs Ulysse Obame Ndong : poids plumes

Walid Masmoudi vs Hamza Saadi : poids légers

Elie Makongo vs Alou Camara : poids moyens

La carte principale

Delphine Benouaich vs Lindsey Payne : poids pailles

Jimmy Vienot vs Alessio D'Auria : poids légers

Ramazan Mustafaev vs Emanuele Sabatino : poids welters (mi-moyens)

Youssouf Binate vs Georgi Angelov : poids intermédiaires

Paulin Begai vs Gheorghe Gritko : poids mi-lourds

Uuganbayar Batsukh vs Temerlan Azizov : poids mouches, ceinture

Ghassen Jbalia vs Abubakar Sabirov : poids plumes, ceinture par intérim

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La carte préliminaire sera à suivre à partir de 19 h 30 sur le Twitch de CANAL+ Sport et à partir de 20h30 sur CANAL+ Sport 360. La carte principale sera à suivre à partir de 21h30 sur CANAL+ Sport 360.