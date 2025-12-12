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ARES 36 : combats, Diffusion TV, lieu… tout savoir sur l'événement MMA de samedi

Delphine Benouaich sera de retour dans la cage d'ARES. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi 13 décembre, l’ARES 36, événement de MMA majeur, a lieu à Paris avec des combats qui s’annoncent spectaculaire.

Où se déroule l’ARES 36 ?

ARES 36, le grand événement du MMA, retrouve Paris et aura lieu ce samedi 13 décembre du côté de l’Adidas Arena.

La carte préliminaire

Ludovic Agoué vs Wahbi Brahem : poids coqs
Wael Kambouche vs Maike Garros : poids plumes
Benoit Prigent  vs Ulysse Obame Ndong : poids plumes
Walid Masmoudi vs Hamza Saadi : poids légers 
Elie Makongo vs Alou Camara : poids moyens

La carte principale

Delphine Benouaich vs Lindsey Payne : poids pailles
Jimmy Vienot vs Alessio D'Auria : poids légers
Ramazan Mustafaev vs Emanuele Sabatino : poids welters (mi-moyens)
Youssouf Binate vs Georgi Angelov : poids intermédiaires
Paulin Begai vs Gheorghe Gritko : poids mi-lourds
Uuganbayar Batsukh vs Temerlan Azizov : poids mouches, ceinture
Ghassen Jbalia vs Abubakar Sabirov : poids plumes, ceinture par intérim

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A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La carte préliminaire sera à suivre à partir de 19 h 30 sur le Twitch de CANAL+ Sport et à partir de 20h30 sur CANAL+ Sport 360. La carte principale sera à suivre à partir de 21h30 sur CANAL+ Sport 360.

ARESMMASportSports de combat

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