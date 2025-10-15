Formule 1 : un pilote australien accusé d’avoir violé une infirmière dans la propriété de la famille Schumacher

Proche de Mick Schumacher, un pilote australien est accusé d’avoir violé une infirmière travaillant au service de Mickael Schumacher dans la propriété de la famille en Suisse.

Les faits remontent à novembre 2019. Un pilote australien est accusé d’avoir violé une infirmière dans la propriété dans la famille Schumacher, située à Gland en Suisse, selon le média suisse 24 heures. Proche de Mick Schumacher, le jeune homme logeait dans la maison au moment des faits. Concernant la victime présumée, elle faisait partie de l’équipe médicale en charge des soins au domicile de Michael Schumacher depuis son grave accident de ski survenu à Méribel en décembre 2013.

Suspendu pour dopage

Au terme de sa journée de travail, l’infirmière a rejoint deux de ses collègues qui jouaient dans la salle de billard avec le pilote avant que la soirée ne se prolonge avec des cocktails à base vodka. Et un peu plus tard, la soignante, fortement alcoolisée, ne tenait plus debout et a dû être raccompagnée dans une chambre réservée au personnel, où elle a été laissée seule endormie. Mais le jeune homme soupçonné, qui était installé dans une chambre adjacente, serait venu dans ce lieu et aurait abusé sexuellement de la jeune femme à deux reprises, profitant de son inconscience.

Le lendemain, la soignante ne se souvenait de rien mais elle a eu des doutes en raison d’indices physiques et matériels. Elle a alors échangé des messages avec le jeune homme qui se serait trahi. Et alors qu’elle n’avait pas alerté la famille Schumacher par peur de perdre son emploi, elle a fini par porter plainte en janvier 2022 peu après avoir été licenciée après le passage du pilote australien à Gland.

Après avoir collaboré à l’enquête, effectuant notamment le déplacement depuis l’Australie jusque dans le bureau du procureur pour être entendu et reconnaissant un rapport sexuel consenti, l'accusé, actuellement suspendu pour dopage, ne s'est plus manifesté depuis plusieurs mois. Et son absence devait entraîner le report du procès prévu, ce mercredi, au tribunal de Nyon.

De son côté, la famille Schumacher n’a aucun lien avec les faits. Aucun de ses membres n’était présent lors des faits reprochés. Aucun d’entre eux n’a également été entendu par le procureur en charge du dossier.