«Il a les qualités pour jouer au haut niveau» : le sélectionneur de l’équipe de France U20 juge l’un des fils de Zinédine Zidane

Elyaz Zidane dispute la Coupe du monde U20 avec l'équipe de France. Elyaz Zidane dispute la Coupe du monde U20 avec l'équipe de France. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Sélectionneur de l’équipe de France U20, qui sera opposée au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, Bernard Diomède a vanté les qualités de l’un des fils de Zinedine Zidane.

Il est l’un des cadres de l’équipe de France U20. Âgé de 19 ans, Elyaz Zidane est le joueur le plus utilisé par Bernard Diomède depuis le début de la Coupe du monde au Chili, où les Bleuets seront opposés, mercredi soir, au Maroc pour une place en finale. Une marque de confiance envers le plus jeune des fils de Zinédine Zidane, qui a su s’imposer comme un élément incontournable au sein de la sélection dirigée par le champion du monde 1998. Tant par sa taille que par ses qualités.

«Il a cette finesse technique»

«En tant que gaucher, je sais reconnaître la qualité d’un gaucher, et Elyaz a cette finesse technique en plus de sa taille», a confié, à L’Equipe, Bernard Diomède, qui a demandé un peu d’indulgence avec le jeune défenseur central, qui porte le n°5 au Mondial comme son père au Real Madrid. «Globalement, je trouve qu’on est très dur avec Elyaz Zidane, comme avec Lisandru Olmeta (fils de Pascal Olmeta, ndlr). C’est difficile d’être "un enfant de". On attend beaucoup de lui, certainement trop», a-t-il ajouté.

Mais alors qu’Elyaz Zidane, qui a été formé au Real Madrid comme ses frères, évolue avec la réserve du Bétis Séville depuis l’été 2024, Bernard Diomède estime qu’il a les qualités nécessaires pour réussir. «Il faut juste le laisser tranquille. Ça fait trois ans qu’on travaille pour qu’il se libère. Je suis content parce qu’il commence à s’exprimer à l’intérieur du collectif, alors que c’est très difficile pour lui. Il a des qualités pour aller au haut niveau, il faut juste qu’il joue», a-t-il avancé.

Football : Zinédine Zidane dévoile ses trois joueurs préférés

Et il n’est pas le seul à le penser. Car s’il n’a pas encore joué le moindre match dans le monde professionnel, il serait surveillé par plusieurs formations espagnoles, et notamment le FC Barcelone. Le club catalan a envoyé plusieurs recruteurs au Chili pour suivre plusieurs joueurs, dont Elyaz Zidane.

FootballEquipe du FranceCoupe du mondeZinédine Zidane

