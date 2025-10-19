Toute l’actu en direct 24h/24
Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis

Max Verstappen a signé un nouvelle pole position au Grand Prix des Etats-Unis. Max Verstappen a signé un nouvelle pole position au Grand Prix des Etats-Unis. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur de la course sprint, Max Verstappen s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix des Etats-Unis devant Lando Norris et Charles Leclerc. La course est à suivre à partir de 21h sur Canal+ Sport 360.

1ère ligne

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

2e ligne

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

3e ligne

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

4e ligne

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oliver Bearman (Haas)

5e ligne

Carlos Sainz Jr (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

6e ligne

Nico Hülkenberg (Sauber)

Liam Lawson (Racing Bulls)

7e ligne

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

8e ligne

Franco Colapinto (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

9e ligne

Esteban Ocon (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

10e ligne

Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

