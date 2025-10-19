Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis

Vainqueur de la course sprint, Max Verstappen s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix des Etats-Unis devant Lando Norris et Charles Leclerc. La course est à suivre à partir de 21h sur Canal+ Sport 360.

1ère ligne

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

🇺🇸 VERSTAPPEN EN POLE !



Le Néerlandais n'a pas pu faire de dernier tour mais devance quand même Norris et Leclerc de 3 dixièmes !



Rendez-vous demain dès 19H55 sur CANAL+SPORT360 ! 🏆 #F1#USGPpic.twitter.com/nrfMshRxnh — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 18, 2025

2e ligne

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

3e ligne

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

4e ligne

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oliver Bearman (Haas)

5e ligne

Carlos Sainz Jr (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

6e ligne

Nico Hülkenberg (Sauber)

Liam Lawson (Racing Bulls)

7e ligne

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

8e ligne

Franco Colapinto (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

9e ligne

Esteban Ocon (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

10e ligne

Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls)