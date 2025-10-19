Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis

Vainqueur de la course sprint, Max Verstappen s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix des Etats-Unis devant Lando Norris et Charles Leclerc. La course est à suivre à partir de 21h sur Canal+ Sport 360.
1ère ligne
Max Verstappen (Red Bull)
Lando Norris (McLaren)
🇺🇸 VERSTAPPEN EN POLE !
Le Néerlandais n'a pas pu faire de dernier tour mais devance quand même Norris et Leclerc de 3 dixièmes !
Rendez-vous demain dès 19H55 sur CANAL+SPORT360 ! 🏆 #F1#USGPpic.twitter.com/nrfMshRxnh
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 18, 2025
2e ligne
Charles Leclerc (Ferrari)
George Russell (Mercedes)
3e ligne
Lewis Hamilton (Ferrari)
Oscar Piastri (McLaren)
4e ligne
Kimi Antonelli (Mercedes)
Oliver Bearman (Haas)
5e ligne
Carlos Sainz Jr (Williams)
Fernando Alonso (Aston Martin)
6e ligne
Nico Hülkenberg (Sauber)
Liam Lawson (Racing Bulls)
7e ligne
Yuki Tsunoda (Red Bull)
Pierre Gasly (Alpine)
8e ligne
Franco Colapinto (Alpine)
Gabriel Bortoleto (Sauber)
9e ligne
Esteban Ocon (Haas)
Lance Stroll (Aston Martin)
10e ligne
Alexander Albon (Williams)
Isack Hadjar (Racing Bulls)