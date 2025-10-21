«Ça vaut aussi pour Ciryl Gane» : Tom Aspinall met en garde le Français avant leur combat à l’UFC 321

Quelques jours avant leur combat pour le titre des poids lourds à l'UFC 321, le Britannique Tom Aspinall a mis en garde le Français Ciryl Gane.

La tension monte. Ce samedi 25 octobre, les yeux des fans de MMA seront rivés vers Abu Dhabi où aura lieu l’UFC 321 avec comme main event, l’affrontement entre Cyril Gane et Tom Aspinall pour le titre des poids lourds. Et ce lundi, avant le combat, l’Anglais a fait parler son «trashtalk».

« Si t'es un être humain et que je te touche de plein fouet, tu tombes. Et ça vaut aussi pour Ciryl Gane. Éviter ce coup pendant 25 minutes, ça va être du boulot. »



Le champion en titre, qui avait récupéré la ceinture laissée vacante par Jon Jones parti à la retraite (avant de revenir sur son annonce), a expliqué qu’il fallait se méfier de sa puissance de frappe. «Si t’es un être humain et que je te touche de plein fouet, tu tombes. Et ça vaut aussi pour Ciryl Gane. Éviter ce coup pendant 25 minutes, ça va être du boulot», a-t-il confié lors de la promotion de la ligue américaine de MMA.

Le Britannique, qui compte déjà une défense de ceinture réussie contre Curtis Blaydes, a ensuite évoqué la troisième chance de titre pour le Français. «Parfois, la pression devient un peu trop forte pour Ciryl, a-t-il lancé. C’est la troisième chance de Ciryl pour le titre. Même si j’ai beaucoup de pression, lui aussi en a énormément. Parce que s’il ne gagne pas celle-là, il n’aura probablement pas de quatrième opportunité.»

Pour rappel, le natif de La Roche-sur-Yon, surnommé «Bon Gamin» avait perdu en 2022 contre Francis Ngannou avant de s'incliner en 2023 contre Jon Jones.