UFC 321, Tom Aspinall-Ciryl Gane : voici les cotes du choc à venir

Le Français Ciryl Gane affronte le Britannique Tom Aspinall, ce samedi 25 octobre lors de l'UFC 321 pour le titre des poids lourds de l'organisation.

La troisième sera-t-elle la bonne ? Battu par Francis Ngannou et Jon Jones lors de ses deux premières tentatives de titre de champion des poids lourds de l'UFC, le Français Ciryl Gane se voit offrir une nouvelle chance ce samedi 25 octobre à Abu Dhabi contre le Britannique Tom Aspinall.

Âgé de 32 ans, le combattant anglais (14 victoires, 3 défaites) avait récupéré la ceinture de champion laissant vacante par Jon Jones, qui a pris sa retraite, en sa qualité de champion intérimaire. Ce sera donc un véritable combat pour connaître le nouveau patron de la catégorie.

A en croire les bookmakers, le «Bon Gamin», 35 ans, ne sera pas le favori à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. Le site Winamax donne largement favori Aspinall. Il apparaît favori avec une cote à 1.22. Quant au natif de La Roche-sur-Yon, il a une cote à 3.40. Même chose chez Betclic, avec 1.20 pour l'Anglais contre 3.40 pour le Français. Chez Pokerstars, on est sur du 1.15 (Aspinall) contre 3.50 (Gane).

Mais les pronostics, notamment ceux des bookmakers, sont faits pour être déjoués. Et celui qui est entraîné par Fernand Lopez (13 victoires, 2 défaites) depuis toujours compte bien le faire pour devenir le premier français champion de l’UFC.