UFC : l’impressionnant TKO de la Française Manon Fiorot dès le 1er round (vidéo)

Cinq mois après sa défaite pour la ceinture UFC des poids mouches, la Française Manon Fiorot a renoué avec le succès, ce samedi soir à Vancouver, avec un TKO dès le 1er round contre la Canadienne Jasmine Jasudavicius.

Elle n’a pas traîné. Cinq mois après avoir échoué à devenir la première Française championne UFC, en perdant contre la Kirghize Valentina Shevchenko à Montréal sur décision des juges, Manon Fiorot (35 ans) était de retour, samedi 18 octobre au Canada, mais du côté de Vancouver, où elle était opposée à Jasmine Jasudavicius (36 ans). Et pour son retour dans l’octogone, elle a signé une victoire expéditive.

Après quelques secondes d'observation, la Française a asséné un violent direct du gauche avant d’enchaîner avec un coup de genou et d'emmener son adversaire au sol. Elle a ensuite roué de coups de poing Jasmine Jasudavicius, poussant l’arbitre à interrompre le combat après seulement une minute et 14 secondes.

«Ça a été tellement compliqué après mon dernier combat, j’ai fait une petite dépression, c’était vraiment dur», a confié la Niçoise à l’issue de son succès éclatant. Et «The Beast» (13 victoires-2 défaites), comme elle est surnommée, s’est parfaitement relancée tout en se redonnant une chance d’un combat pour la ceinture. Même si elle n’en fait «plus une obsession».

En attendant, la championne Valentina Shevchenko doit affronter, le mois prochain, la Chinoise Zhang Weili, championne de la catégorie inférieure, pour un duel attendu entre les deux meilleures combattantes actuelles «pound for pound» (toutes catégories confondues).