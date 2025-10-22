JO 2026 : les athlètes russes et biélorusses interdits de participer aux épreuves de ski

Les athlètes russes et biélorusses n’ont pas été autorisés par la Fédération internationale de ski à participer aux qualifications pour les JO d’hiver 2026 de Milan-Cortina (6-22 février).

Ils ne seront pas présents en Italie. Déjà interdits de participer à aux compétitions depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les skieurs russes et biélorusses n’ont pas été autorisés à participer aux qualifications pour les JO d’hiver 2026 de Milan-Cortina (6-22 février). Une décision prise par la Fédération internationale de ski (FIS), alors que le Comité international olympique (CIO) avait autorisé leur participation sous bannière neutre et sous strictes conditions, tout en laissant les Fédérations internationales décider de leur participation ou non aux qualifications olympiques.

«Le conseil de la FIS a voté ce mardi pour ne pas permettre la participation des athlètes russes et biélorusses en tant que sportifs sous bannière neutre dans ses compétitions de qualifications pour les Jeux olympiques et paralympiques de Milan-Cortina en 2026», a annoncé la FIS (ski alpin, ski nordique, ski freestyle et snowboard) dans un communiqué.

Si cette interdiction est sans grand impact en ski alpin, elle l’est davantage en ski fond. Les Russes avaient remporté près d’un tiers des médailles lors des JO 2022 à Pékin.

Et avec cette décision, la FIS a rejoint d’autres fédérations de sports d’hiver, comme les instances internationales du biathlon et de la luge qui ont conditionné la réintégration des Russes et Biélorusses à un arrêt de la guerre en Ukraine. En revanche, concernant le patinage, l’ISU a ouvert une voie étroite vers une qualification olympique, à raison d’un seul concurrent par nation et par catégorie, à l’exclusion des relais et des épreuves par équipes.