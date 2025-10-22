UFC : combien Ciryl Gane et Tom Aspinall pourraient-ils gagner avec le combat de ce samedi ?

Ciryl Gane et Tom Aspinall vont s'affronter ce samedi 25 octobre à l'UFC 321 et devraient toucher de belles sommes pour ce combat.

Qui sera le patron des poids lourds ? Ce samedi à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), Ciryl Gane et Tom Aspinall vont s’affronter en main event à l’UFC 321 pour la ceinture de la catégorie reine de l’organisation américaine de MMA. Et en plus de la couronne, le Français et l’Anglais vont aussi toucher un petit pactole.

Ce qu’il faut savoir, c’est que la rémunération des combattants à l’UFC est déterminée par plusieurs facteurs : le statut et leur classement, les négociations contractuelles précédentes, les PPV ainsi que les primes de performances. Sans oublier les accords de sponsoring.

Selon les chiffres du site de référence Sillyseason, Tom Aspinall pourrait espérer jusqu’à 2,5 millions de dollars (2,1 millions d’euros) si toutes les planètes s’alignent et qu’il réalise le combat parfait. En tout cas, son salaire garanti est d’un million de dollars (860.000 euros).

De son côté, «Bon Gamin» pourrait toucher jusqu’à 3 millions de dollars (2,6 millions d’euros) en cas de victoire et donc de sacre. Son salaire garanti est de 750.000 dollars (646.000 euros).