Tour de France femmes 2026 : voici le détail des 9 étapes de la 5e édition

La 5e édition du Tour de France femmes s’élancera, le samedi 1er août, de Genève en Suisse avec 9 étapes et 1.175 kilomètres à parcourir jusqu’à l’arrivée, le dimanche 9 août, à Nice.
Samedi 1er août
1ère étape entre Lausanne et Lausanne (137 km)
🔎 Etape 1 / Stage 1 - #TDFF2026
📈 Côte Saint-François: 2,5 km, 4,6%
💛 Sprinters will need to hang on during the difficult ramps so they can sprint the last 500 meters.
💛 Il faudra s'accrocher dans les rampes difficiles pour pouvoir sprinter dans les 500 derniers mètres.… pic.twitter.com/oYO7KP2ePC
Dimanche 2 août
2e étape entre Aigle et Genève (149 km)
Etape 2 / Stage 2 - #TDFF2026
🚩Aigle - @VilleDeGeneve 🏁 149 km
💚 The few climbs in the Vaudois vineyards should not prevent a mass sprint in Geneva.
💚 Les quelques ascensions dans le vignoble vaudois ne devraient pas empêcher un sprint massif à Genève.
👋 @GoZwift l… pic.twitter.com/AzBL1sU7c7
Lundi 3 août
3e étape entre Genève et Poligny (157 km)
Etape 3 / Stage 3 - #TDFF2026
🚩 @VilleDeGeneve - Poligny 🏁 157 km
💪 The first part of the stage will see action kick off very quickly. The breakaway will then have to hold on.
💪 La première partie de l'étape sera propice aux attaques. L'échappée devra ensuite résister.… pic.twitter.com/0Oji05bAPK
Mardi 4 août
4e étape (contre-la-montre individuel) entre Gevrey-Chambertin et Dijon (21 km)
🔎 1.8 km at 6.9% halfway through, then 1 km at 4% before descending rapidly towards Dijon.
🔎 1,8km à 6,9% à mi-parcours, puis 1km à 4% avant de descendre rapidement vers Dijon.
👋 @GoZwift l #WatchTheFemmes l #TDFF2026pic.twitter.com/Ri0b0efuMc
Mercredi 5 août
5e étape entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais (140 km)
🔎 Etape 5 / Stage 5 - #TDFF2026
📈 Mont Brouilly: 3 km, 7,7%
💪 The last climb, and not the least, to conclude a day with 2,850m of elevation gain!
💪 La dernière ascension, et pas des moindres, pour conclure une journée à 2.850m de D+ !
👋 @GoZwift l #WatchTheFemmespic.twitter.com/suPdEeKpoC
Jeudi 6 août
6e étape entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône (153 km)
Etape 6 / Stage 6 - #TDFF2026
🚩Montbrison - Tournon-sur-Rhône🏁 153 km
⛰️ Another day where anything can happen, with a challenging finale in Ardèche!
⛰️ Nouvelle journée où tout peut arriver avec un final ardéchois corsé !
👋 @GoZwift l #WatchTheFemmespic.twitter.com/WZ9fVlZMdj
Vendredi 7 août
7e étape entre La Voulte-sur-Rhône et le Mont Ventoux (144 km)
🔎 Etape 7 / Stage 7 - #TDFF2026
⛰ Mont Ventoux (15,7 km, 8,8%)
🤩 The legendary climb via Bédoin awaits the pure climbers who will make the difference there!
🤩 L'ascension légendaire par Bédoin attend les pures grimpeuses qui y creuseront des différences !
👋 @GoZwift… pic.twitter.com/fCoVAyHbyq
Samedi 8 août
8e étape entre Sisteron et Nice (175 km)
Etape 8 / Stage 8 - #TDFF2026
🚩Sisteron - @VilledeNice 🏁175 km
🤩 The longest stage of the race takes the peloton to Nice, where a sprint finish is possible but far from guaranteed.
🤩 La plus longue étape de l'épreuve emmène le peloton à Nice, où un sprint est possible mais… pic.twitter.com/EESAESNjiJ
Dimanche 9 août
9e étape entre Nice et Nice (99 km)
🔎 Etape 9 / Stage 9 - #TDFF2026
⛰ Col d'Eze via Chemin du Vinaigrier (6 km, 7,6%)
💪 The fourth climb up Col d'Eze will be different from the first three, with the addition of the Chemin du Vinaigrier ramps.
💪 La 4ème ascension au Col d'Eze sera différente des 3… pic.twitter.com/ibEEysq6lY
Le parcours complet en détail
The #TDFF2026 avec @GoZwift:
🚩 1 175 km
⛰ 2 mountain stages
💪 3 punchy stages
📈 18 795 m of vertical gain, a record!
Le #TDFF2026 avec Zwift en chiffres :
🚩 1 175 km
⛰ 2 étapes de montagne
💪 3 étapes accidentées
📈 18 795 m de D+, un record !… pic.twitter.com/bj11UkDEK4
