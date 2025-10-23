Toute l’actu en direct 24h/24
Tour de France femmes 2026 : voici le détail des 9 étapes de la 5e édition

Le Tour de France femmes 2026 sera long de 1.175 kilomètres entre Genève et Nice. Le Tour de France femmes 2026 sera long de 1.175 kilomètres entre Genève et Nice. [Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 5e édition du Tour de France femmes s’élancera, le samedi 1er août, de Genève en Suisse avec 9 étapes et 1.175 kilomètres à parcourir jusqu’à l’arrivée, le dimanche 9 août, à Nice.

Samedi 1er août

1ère étape entre Lausanne et Lausanne (137 km)

Dimanche 2 août

2e étape entre Aigle et Genève (149 km)

Lundi 3 août

3e étape entre Genève et Poligny (157 km)

Mardi 4 août

4e étape (contre-la-montre individuel) entre Gevrey-Chambertin et Dijon (21 km)

Mercredi 5 août

5e étape entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais (140 km)

Jeudi 6 août

6e étape entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône (153 km)

Vendredi 7 août

7e étape entre La Voulte-sur-Rhône et le Mont Ventoux (144 km)

Samedi 8 août

8e étape entre Sisteron et Nice (175 km)

Dimanche 9 août

9e étape entre Nice et Nice (99 km)

Le parcours complet en détail

