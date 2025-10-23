Tour de France femmes 2026 : voici le détail des 9 étapes de la 5e édition

La 5e édition du Tour de France femmes s’élancera, le samedi 1er août, de Genève en Suisse avec 9 étapes et 1.175 kilomètres à parcourir jusqu’à l’arrivée, le dimanche 9 août, à Nice.

Samedi 1er août

1ère étape entre Lausanne et Lausanne (137 km)

🔎 Etape 1 / Stage 1 - #TDFF2026

📈 Côte Saint-François: 2,5 km, 4,6%



💛 Sprinters will need to hang on during the difficult ramps so they can sprint the last 500 meters.



💛 Il faudra s'accrocher dans les rampes difficiles pour pouvoir sprinter dans les 500 derniers mètres.

Dimanche 2 août

2e étape entre Aigle et Genève (149 km)

Etape 2 / Stage 2 - #TDFF2026

🚩Aigle - @VilleDeGeneve 🏁 149 km



💚 The few climbs in the Vaudois vineyards should not prevent a mass sprint in Geneva.



💚 Les quelques ascensions dans le vignoble vaudois ne devraient pas empêcher un sprint massif à Genève.



💚 Les quelques ascensions dans le vignoble vaudois ne devraient pas empêcher un sprint massif à Genève.

Lundi 3 août

3e étape entre Genève et Poligny (157 km)

Etape 3 / Stage 3 - #TDFF2026

🚩 @VilleDeGeneve - Poligny 🏁 157 km



💪 The first part of the stage will see action kick off very quickly. The breakaway will then have to hold on.



💪 La première partie de l'étape sera propice aux attaques. L'échappée devra ensuite résister.

Mardi 4 août

4e étape (contre-la-montre individuel) entre Gevrey-Chambertin et Dijon (21 km)

🔎 1.8 km at 6.9% halfway through, then 1 km at 4% before descending rapidly towards Dijon.



🔎 1,8km à 6,9% à mi-parcours, puis 1km à 4% avant de descendre rapidement vers Dijon.



🔎 1.8 km at 6.9% halfway through, then 1 km at 4% before descending rapidly towards Dijon.

🔎 1,8km à 6,9% à mi-parcours, puis 1km à 4% avant de descendre rapidement vers Dijon.

Mercredi 5 août

5e étape entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais (140 km)

🔎 Etape 5 / Stage 5 - #TDFF2026

📈 Mont Brouilly: 3 km, 7,7%



💪 The last climb, and not the least, to conclude a day with 2,850m of elevation gain!



💪 La dernière ascension, et pas des moindres, pour conclure une journée à 2.850m de D+ !



💪 La dernière ascension, et pas des moindres, pour conclure une journée à 2.850m de D+ !

Jeudi 6 août

6e étape entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône (153 km)

Etape 6 / Stage 6 - #TDFF2026

🚩Montbrison - Tournon-sur-Rhône🏁 153 km



⛰️ Another day where anything can happen, with a challenging finale in Ardèche!



⛰️ Nouvelle journée où tout peut arriver avec un final ardéchois corsé !



⛰️ Nouvelle journée où tout peut arriver avec un final ardéchois corsé !

Vendredi 7 août

7e étape entre La Voulte-sur-Rhône et le Mont Ventoux (144 km)

🔎 Etape 7 / Stage 7 - #TDFF2026

⛰ Mont Ventoux (15,7 km, 8,8%)



🤩 The legendary climb via Bédoin awaits the pure climbers who will make the difference there!



🤩 L'ascension légendaire par Bédoin attend les pures grimpeuses qui y creuseront des différences !



🤩 L'ascension légendaire par Bédoin attend les pures grimpeuses qui y creuseront des différences !

Samedi 8 août

8e étape entre Sisteron et Nice (175 km)

Etape 8 / Stage 8 - #TDFF2026

🚩Sisteron - @VilledeNice 🏁175 km



🤩 The longest stage of the race takes the peloton to Nice, where a sprint finish is possible but far from guaranteed.



🤩 La plus longue étape de l'épreuve emmène le peloton à Nice, où un sprint est possible mais

Dimanche 9 août

9e étape entre Nice et Nice (99 km)

🔎 Etape 9 / Stage 9 - #TDFF2026

⛰ Col d'Eze via Chemin du Vinaigrier (6 km, 7,6%)



💪 The fourth climb up Col d'Eze will be different from the first three, with the addition of the Chemin du Vinaigrier ramps.



💪 La 4ème ascension au Col d'Eze sera différente des 3

Le parcours complet en détail