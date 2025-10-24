Ciryl Gane-Tom Aspinall : Horaire, combats, TV… tout savoir sur l’UFC 321

Le Français Ciryl Gane va tenter, ce samedi 25 octobre, de devenir champion de l’UFC en affrontant l’actuel détenteur de la ceinture des poids lourds.

Où se déroule l’UFC 321 ?

La soirée de l’UFC 321 a lieu à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Cela fait quelques années que l’organisation américaine de MMA s’est implantée dans cette région et organise des soirées.

Les combats de la soirée

Carte principale :

Tom Aspinall vs. Ciryl Gane

Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern

Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista

Alexander Volkov vs. Jailton Almeida

Aleksandar Rakic vs. Azamat Murzakanov

Carte préliminaire :

Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld

Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park

Ludovit Klein vs. Mateusz Rebecki

Abdul-Kareem Al-Selwady vs. Matheus Camilo

Valter Walker vs. Louie Sutherland

Nathaniel Wood vs. Jose Miguel Delgado

Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett

Azat Maksum vs. Mitch Raposo

Jaqueline Amorim vs. Mizuki Inoue

La troisième chance de Ciryl Gane

Après deux échecs, contre le Camerounais Francis Ngannou en 2022 puis la légende américaine Jon Jones en 2023, le combattant MMA de 35 ans, affronte le Britannique Tom Aspinall pour enfin décrocher le titre et devenir le premier Français champion de l’UFC. «Aujourd'hui c'est une quête personnelle, je ne le fais pas pour les gens, je le fais réellement pour moi», a lancé le natif de La Roche-sur-Yon, jeudi devant la presse.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’UFC 321 sera diffusé sur RMC Sport 1 dès 20h. Le combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall devrait avoir lieu aux alentours de 22h.