«Il n'y a rien de plus important que l'intégrité de la compétition» : le patron de la NBA se dit perturbé par le scandale des paris frauduleux

Alors que la saison de NBA vient tout juste de reprendre, la ligue nord-américaine de basketball est marquée par une affaire extra-sportive. Un entraîneur et deux joueurs ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un réseau de parieurs.

Un début de saison mouvementé. Alors que les fans de la balle orange se sont émerveillés devant les dernières performances de Victor Wembanyama, Stephen Curry ou encore Shai Gilgeous-Alexander, la NBA est également frappée de plein fouet par un scandale extra-sportif.

Ce jeudi, l'entraîneur des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, Terry Rozier (Miami Heat) et Damon Jones (ancien joueur et entraîneur adjoint) ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste enquête du FBI sur un réseau de parieurs.

Après ces arrestations, le directeur du FBI Kash Patel avait tenu une conférence de presse, révélant que plusieurs enquêtes avaient été menées dans le cadre d'affaires distinctes, mais liées entre elles.

Des liens avec des familles mafieuses

D'après les informations du FBI, la première affaire concernerait six accusés, dont Terry Rozier, qui auraient utilisé des informations privilégiées, et, dans certains cas, des joueurs auraient modifié leurs performances pour manipuler les résultats des paris.

La deuxième affaire a, quant à elle, mis en cause 31 prévenus, dont Chauncey Billups, qui sont accusés d'avoir participé à un complot visant à organiser des parties de poker illégales truquées, avec la complicité de familles du crime organisé, notamment des familles mafieuses de la Cosa Nostra.

L'entraîneur de Portland et le meneur/arrière de Miami Terry Rozier ont été immédiatement suspendus de leur équipe pour la durée de l'enquête, avait annoncé la NBA.

Le patron de la NBA «profondément perturbé»

Au lendemain de ce choc, Adam Silver a pris la parole. Vendredi, le patron de la NBA s'est dit «profondément perturbé» par le scandale de paris truqués qui touche la ligue de basket nord-américaine.

«Il n'y a rien de plus important pour la ligue et les fans que l'intégrité de la compétition», a-t-il ajouté lors d'une interview en direct sur la plateforme Prime Video, nouveau diffuseur de la NBA.

Initialement, la NBA a longtemps combattu les paris sportifs. Mais la ligue de basket nord-américaine a ensuite pris un grand virage, en se muant en lobbyiste pour la libéralisation du secteur, notamment par la voix de son commissionnaire Adam Silver, auteur d'une tribune en faveur de sa «légalisation» en 2014.

Aux États-Unis, les paris sportifs ont été libéralisés en 2018 à la suite d'une décision de la Cour suprême et sont désormais autorisés dans quasiment tous les États. De son côté, la NBA a depuis signé plusieurs contrats avec des entreprises du secteur. Mais elle n'avait pas eu la main qui tremble lorsqu'il avait fallu suspendre à vie un joueur, Jontay Porter, membre du même réseau que celui visé par le coup de filet jeudi.

En revanche, la NBA avait blanchi Terry Rozier, finalement arrêté jeudi et inculpé. «Nous n'avions rien trouvé malgré les paris anormaux signalés par des entreprises de paris. Terry (Rozier) avait coopéré avec nous, donné son téléphone, répondu à nos questions, mais nous avions conclu à une insuffisance de preuves, il y a près de deux ans», a expliqué Adam Silver.

«Nous avons ensuite coopéré pleinement avec les forces de l'ordre. La justice a un pouvoir d'assignation à comparaître, peut menacer de peines de prison, toutes ces choses que nous ne pouvons pas faire», a-t-il conclu.