NBA : le retour tonitruant de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs (vidéo)

Victor Wembanyama a réalisé une performance phénoménale, mercredi, lors de la première journée de la nouvelle saison de NBA avec les Spurs de San Antonio.

Un message envoyé. Le Français Victor Wembanyama a réalisé un retour spectaculaire mercredi en NBA avec 40 points et 15 rebonds lors de la victoire de San Antonio contre Dallas (125-92) pour son premier match officiel depuis huit mois.

A 21 ans, celui qui commence sa troisième saison dans la prestigieuse ligue américaine de basket, n'avait plus joué dans une rencontre officielle depuis le diagnostic d'une thrombose veineuse à son retour du All-Star Game en février.

«WemVP»

Si «Wemby» n'a pas battu son record de points dans la ligue nord-américaine (50 contre Washington en novembre 2024), il a ébloui la deuxième journée de reprise NBA avec une rencontre de classe mondiale et une flopée d'actions spectaculaires des deux côtés du terrain.

Wembanyama a complètement dominé son vis-à-vis Anthony Davis (22 points, 13 rebonds), pourtant l'intérieur le plus redoutable en défense de la dernière décennie en NBA.

«Est-ce ma destinée (d’être élu MVP) ? On verra. Si on me demande mon avis, oui, c'est le cas. Pour que l'équipe soit à son meilleur niveau, il faut que les leaders de l'équipe soient à leur meilleur niveau. Et mon meilleur niveau, c'est d'être le meilleur joueur de la Ligue. Donc c'est un objectif», a-t-il confié après son match.

Après un été studieux avec un stage dans un temple de moines, des entraînements avec des légendes comme Hakeem Olajuwon et Kevin Garnett, «Wemby» avait déjà marqué les esprits lors des matchs de pré-saison. D’ailleurs, Garnett a posté un message «WemVP» sur les réseaux sociaux. Preuve que le Français a déjà envoyé un message à tout le monde.