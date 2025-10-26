Badminton : combien Christo Popov va-t-il toucher après sa défaite en finale des Internationaux de France ?

Christo Popov s’est incliné en finale des Internationaux de France de badminton, ce dimanche, face au Danois Anders Antonsen.

Il n’est pas passé loin de l’exploit. Le Français Christo Popov s'est logiquement incliné dimanche face au n°3 mondial danois Anders Antonsen (21-12, 21-19) en finale des Internationaux de France, compétition du deuxième niveau mondial en badminton. Mais il aurait pu espérer mieux notamment dans le deuxième set.

A Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), le badiste de 23 ans pouvait devenir le deuxième joueur tricolore à remporter un Super 750 en simple, un peu plus d'un an après la victoire d'Alex Lanier à l'Open du Japon. Mais il est finalement tombé sur plus fort face à Antonsen, malgré un deuxième set plus accroché.

Malgré tout, s’il repart avec des regrets, Popov va toucher une belle somme avec un chèque de 32.300 dollars (27.781 euros), promis au finaliste perdant. Le Danois se verra remettre un chèque de 66.500 dollars (57.196 euros). A noter que le montant total de la dotation des Internationaux de France est de 950.000 dollars (817.095 euros).

La dotation complète

Vainqueur : 66.500 dollars (57.196 euros)

Finale : 32.300 dollars (27.781 euros)

Demi-finale : 13.300 dollars (11.439 euros)

Quart de finale : 5.225 dollars (4.494 euros)

Huitième de finale : 2.850 dollars (2.451 euros)

Premier tour : 950 dollars (817 euros)