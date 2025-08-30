Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Badminton : la paire Gicquel/Delrue apporte la première médaille mondiale en double à la France

Rapidement menée 5-1 lors de la première manche, la paire française a finalement recollé à 17-17 avant de céder en fin de premier set. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Battue en demi-finale des Championnats du monde devant leur public à Paris ce samedi (18-21, 17-21), la paire composée de Delphine Delrue et de Thom Gicquel a glané la première médaille en double sur la scène mondiale pour l’Équipe de France de badminton.

Un exploit historique pour le badminton français. Dominée (18-21, 17-21) par la paire malaisienne Chen/Toh, numéro 4 mondiale, ce samedi en demi-finale des Championnats du monde de badminton à Paris, la paire française Delphine Delrue et Thom Gicquel ont remporté la médaille de bronze de l’épreuve.

Avec cette breloque, donnée aux équipes qui se sont inclinées lors des demi-finales, car aucun match pour la troisième place n’est prévu, la paire Delrue/Gicquel a permis à la France de glaner sa première médaille en double sur la scène mondiale.

Pour rappel, la seule médaille obtenue par la France à l’échelle mondiale jusqu’à ce lundi était une médaille de bronze obtenue par Hongyan Pi, ancienne internationale chinoise naturalisée française, en simple en 2009.

Rapidement menée 5-1 lors de la première manche, la paire française a finalement recollé à 17-17 avant de céder en fin de premier set. 

Les Champions d’Europe 2024 ont également vu leurs adversaires prendre le large en début de second set (0-4) sans toutefois pouvoir recoller au score.

Alex Lanier a perdu en finale de l’Open du Japon contre le Chinois Shi Yu Qi.
Sur le même sujet Badminton : combien le Français Alex Lanier va-t-il toucher après sa défaite en finale de l’Open du Japon ? Lire

En finale, la paire malaisienne Chen/Toh affrontera la paire chinoise Jiang/Wei, classée numéro 2 mondiale. Cette dernière a disposé (11-21, 23-21, 21-18) d’une autre paire chinoise, celle de Guo/Chen (n°7 mondiale), lors des demi-finales des Championnats du monde ce jeudi.

SportBadmintonchampionnat du monde

À suivre aussi

Cyclisme : tout savoir sur Paul Seixas, vainqueur du Tour de l'Avenir et grand espoir du vélo français
UTMB 2025 : le favori François D'Haene contraint d'abandonner après une blessure
France-Slovénie, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités