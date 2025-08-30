Badminton : la paire Gicquel/Delrue apporte la première médaille mondiale en double à la France

Battue en demi-finale des Championnats du monde devant leur public à Paris ce samedi (18-21, 17-21), la paire composée de Delphine Delrue et de Thom Gicquel a glané la première médaille en double sur la scène mondiale pour l’Équipe de France de badminton.

Un exploit historique pour le badminton français. Dominée (18-21, 17-21) par la paire malaisienne Chen/Toh, numéro 4 mondiale, ce samedi en demi-finale des Championnats du monde de badminton à Paris, la paire française Delphine Delrue et Thom Gicquel ont remporté la médaille de bronze de l’épreuve.

Delhpine Delrue et Thom Gicquel devront se contenter de la médaille de bronze dans ces Championnats du monde



Avec cette breloque, donnée aux équipes qui se sont inclinées lors des demi-finales, car aucun match pour la troisième place n’est prévu, la paire Delrue/Gicquel a permis à la France de glaner sa première médaille en double sur la scène mondiale.

Pour rappel, la seule médaille obtenue par la France à l’échelle mondiale jusqu’à ce lundi était une médaille de bronze obtenue par Hongyan Pi, ancienne internationale chinoise naturalisée française, en simple en 2009.

Rapidement menée 5-1 lors de la première manche, la paire française a finalement recollé à 17-17 avant de céder en fin de premier set.

Les Champions d’Europe 2024 ont également vu leurs adversaires prendre le large en début de second set (0-4) sans toutefois pouvoir recoller au score.

En finale, la paire malaisienne Chen/Toh affrontera la paire chinoise Jiang/Wei, classée numéro 2 mondiale. Cette dernière a disposé (11-21, 23-21, 21-18) d’une autre paire chinoise, celle de Guo/Chen (n°7 mondiale), lors des demi-finales des Championnats du monde ce jeudi.