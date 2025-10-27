Formule 1 : voici quand sera connu le futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull

L’écurie Red Bull a décidé de prendre encore son temps avant de désigner le futur coéquipier de Max Verstappen pour la saison prochaine.

Un baquet très prisé. A quatre courses de la fin de la saison, le suspense n’est toujours pas levé concernant l’identité du futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Pourtant, les candidats ne manquent pas entre Yuki Tsunoda, qui occupe actuellement ce rôle, Liam Lawson, Arvid Lindbald et surtout le Français Isack Hadjar. Et alors qu’un dénouement était attendu, ce week-end, en marge du Grand Prix du Mexique, l’écurie autrichienne préfère se laisser encore le temps de la réflexion et ne pas se précipiter pour faire le bon choix.

«Nous n’avons aucune raison de nous précipiter»

Mais aussi se concentrer sur la lutte pour le titre avec Max Verstappen qui compte 36 points de retard sur Lando Norris, vainqueur à Mexico. «Nous avons repoussé notre décision à la fin de la saison, car nous voulons d'abord nous concentrer sur la lutte pour le Championnat», a déclaré Helmut Marko, dans des propos rapportés par L’Equipe. Et le conseiller de l’écurie Red Bull a précisé que la décision devrait intervenir «aux alentours d’Abu Dhabi», qui sera le dernier Grand Prix de la saison le 7 décembre prochain.

De son côté, le Français Laurent Mekies, qui a remplacé Christian Horner, a tenu un discours similaire. «Nous n’avons aucune raison de nous précipiter. Nous souhaitons prendre un peu plus de temps. Nous comprenons que les fans aimeraient savoir rapidement, mais nous ne sommes pas pressés. Nous voulons offrir à nos pilotes toutes les occasions possibles de démontrer leur valeur», a-t-il insisté le patron de l’équipe.

Les prétendants ont encore trois courses pour démontrer l’étendue de leur talent et espérer s’installer dans l’une des monoplaces les plus convoitées. Et ça commencera dans quinze jours au Grand Prix du Brésil sur le circuit d’Interlagos, où Red Bull et Max Verstappen restent sur deux victoires consécutives.