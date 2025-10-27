«J'aurais pu les tuer» : un pilote de Formule 1 évite de justesse deux commissaires de piste pendant le Grand Prix du Mexique (vidéo)

En plein Grand Prix du Mexique de Formule 1, dimanche, Liam Lawson n’est pas passé loin de percuter deux commissaires de piste.

Très grosse frayeur pour Liam Lawson. Lors du Grand Prix de Mexico de Formule 1, dimanche 26 octobre, le pilote néo-zélandais a vu deux commissaires de piste traverser le circuit à quelques mètres de lui. L'un est passé tout proche de sa roue avant droite.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

«C'est quoi ce bordel? Vous avez vu ça? J'aurais pu les tuer», a lancé le pilote de 23 ans à sa team. «Je suis sorti avec un nouveau jeu de (pneus) hards. Je suis arrivé au premier virage et il y avait juste deux mecs qui traversaient la piste en courant. J'ai failli en percuter un. Franchement, c'était si dangereux...», a-t-il ensuite développé au micro de la BBC.

Une enquête ouverte par la FIA

«Il y a clairement eu une erreur de communication quelque part, a ajouté le pilote de Racing Bulls. (...) Je n'ai jamais vu ça, c'est totalement inacceptable. On ne peut pas autoriser des commissaires à courir sur la piste en pleine course.»

Une enquête a d’ailleurs été ouverte par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). «Après un incident dans le virage n°1, la direction de course a été informée de la présence de débris sur la piste à la corde de ce virage, a expliqué l’instance. Au troisième tour, les commissaires ont été alertés et mis en attente pour entrer sur la piste et récupérer les débris une fois que toutes les voitures auraient passé le virage n°1.»

Côté sportif, Liam Lawson a été contraint à l’abandon dès le dixième tour après avoir endommagé son aileron après un accrochage dès le premier tour de ce Grand Prix remporté par le Britannique Lando Norris.