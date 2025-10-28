Arabie saoudite : les images impressionnantes d’un stade de football futuriste sur le toit d’un énorme building (vidéo)

En vue de la Coupe du monde de football 2034, l’Arabie saoudite a pour projet de construire un stade de 46.000 places à 350 mètres du sol.

Du jamais vu. Dans une vidéo publiée par Paris Match, l’Arabie saoudite a dévoilé les premières images de son projet de stade futuriste baptisé «Neom Stadium», au coeur de «The Line», cette ville également futuriste.

46.000 places à 350 mètres du sol

Ce stade, qui se situera dans un building à 350 mètres du sol avec une capacité de 46.000 places, sera alimenté par des énergies renouvelables. Mais des questions d’évacuation et de gestion des flux se posent.

Ce «Neom Stadium» devrait être achevé en 2032 et est amené à accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde de football 2034, jusqu’aux quarts de finale.

Pour rappel, le projet Neom s’inscrit dans le cadre de «Vision 2030», le plan voulu par le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Le coût avait été évalué à l’origine à 500 milliards de dollars.