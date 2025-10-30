Football : un ancien espoir français a rejoué deux ans après sa tentative de suicide

Un peu plus de deux ans après sa tentative de suicide à la suite d’une déception amoureuse, le joueur français Alexis Beka Beka a rejoué, mercredi, dans le monde professionnel.

Le retour d’un miraculé. Quelques semaines après son arrivée au sein de la formation belge de la RAAL La Louvière (première division), l’ancien niçois Alexis Beka Beka (24 ans) a rejoué, mercredi soir, dans le monde professionnel. Presque inespéré, un peu plus de deux ans après sa tentative de suicide, lui qui avait menacé de se jeter du viaduc du Magnan à la suite d’une déception amoureuse qui l’avait plongé dans une profonde dépression.

«Alexis est un joueur d’un niveau supérieur sur le plan technique»

Remplaçant au coup d’envoi du match de Coupe de Belgique sur la pelouse du KSK Heis, l’ancien espoir français est entré à un quart d’heure du coup de sifflet final à la place de Lucas Bretelle et a participé à la victoire de son équipe grâce à un but inscrit dans les dernières minutes (1-2). Et le milieu de terrain s’est distingué en se portant vers l’avant, tentant sa chance de loin, mais aussi effectuant ses tâches défensives.

«Je suis vraiment très heureux qu’il ait pu jouer vingt minutes. C’était inespéré, cela n’aurait pas dû arriver aussi tôt. Alexis est un joueur d’un niveau supérieur sur le plan technique», a déclaré son entraîneur Fred Taquin dans des propos rapportés par SudInfo. Il a également estimé que le joueur formé à Caen avait contribué à la victoire de son équipe. «Je trouve que sur les vingt dernières minutes, on a quand même proposé autre chose. On était beaucoup plus entreprenants, cela devait rompre à un moment donné et cela a été le cas. Et Alexis a été partie prenante dans tout cela», a-t-il souligné.

Après cette première apparition sous ses nouvelles couleurs, Alexis Beka Beka pourrait à nouveau fouler les pelouses, ce week-end, lors de la réception du Cercle Bruges à l’occasion de la 13e journée du championnat de Belgique. Et ainsi tourner une fois pour toute la page de ce triste épisode.