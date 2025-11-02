Toute l’actu en direct 24h/24
Marathon de New York : pourquoi le Français Dorian Louvet est-il rentré dans l’histoire ?

Dorian Louvet a terminé le marathon de New York 2025 en 2h27min09. [Rabah Houali / Kevin Esnard]
En terminant le marathon de New York ce dimanche, le Français Dorian Louvet est parvenu à courir les sept marathons majeurs en une année.

Il n’a pas pu retenir ses larmes. Ce dimanche, Dorian Louvet a terminé le marathon de New York 2025 en 2h27min09. Le Français a ainsi réussi son pari de courir les sept marathons majeurs en une année.

Avec son projet «Miles Of Discovery» celui qui a participé à Koh Lanta en 2020, s’était donné le défi de courir les sept marathons majeurs en une seule année civile avec la meilleure moyenne possible pour entrer dans le Guinness World Records.

une moyenne de 2 heures, 27 minutes et 53 secondes

Et après Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago, Dorian Louvet (36 ans) est donc venu à bout de celui de New York. «C’est la fin d’une aventure humaine et sportive incroyable, bouclée à New York avec le marathon le plus mythique du monde. Je ressens un mélange d’émotion, de soulagement, d’épuisement… et déjà un peu de nostalgie à l’idée que ce projet s’achève, a-t-il confié. Ce projet est une réussite totale, une aventure humaine dont je me souviendrai toute ma vie. Je ne remercierai jamais assez toutes celles et ceux qui m’ont soutenu tout au long de cette année.»

Dorian Louvet a affiché une moyenne de 2 heures, 27 minutes et 53 secondes sur ses sept marathons et explose l’ancien record qui était de 2 heures et 31 minutes.

Les chronos de ses 7 majeurs

2 mars 2025 : Tokyo Marathon en 2h18’56
21 avril 2025 : Boston Marathon en 2h33’41
27 avril 2025 : London Marathon en 2h33’23
31 août 2025 : Sydney Marathon en 2h28’08
21 septembre 2025 : Berlin Marathon en 2h28’24
12 octobre 2025 : Chicago Marathon en 2h25’27
2 novembre 2025 : New York Marathon en 2h27’09

