Marathon : quel est cet incroyable défi que la légende Eliud Kipchoge va tenter de réaliser ?

Eliud Kipchoge a terminé à la 17e place le marathon de New York. [REUTERS/Jeenah Moon]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

En marge du marathon de New York ce dimanche, Eliud Kipchoge a annoncé qu’il allait disputer sept marathons sur sept continents lors des deux prochaines années.

Il se lance un nouveau défi. La légende de la course à pied, le Kényan Eliud Kipchoge va disputer sept marathons sur sept continents lors des deux prochaines années, ont annoncé ses agents dimanche après son arrivée au marathon de New York.

Le plus grand marathonien de l’histoire, double champion olympique et ex-détenteur du record du monde, va lancer le «Eliud Kipchoge World Tour» afin de récolter des fonds pour sa fondation soutenant des projets dans «l'éducation et l'environnement», tout en continuant de courir en tant qu'athlète professionnel, expliquent ses agents dans un communiqué. L'annonce ne précise pas son calendrier de courses.

A trois jours de fêter ses 41 ans, Kipchoge a pris dimanche la 17e place du marathon de New York en 2 h 14 min 36 sec, finissant tout sourire et acclamé par le public dans Central Park. Il a versé une petite larme quelques minutes après son arrivée.

Il avait annoncé avant la course au média du mouvement olympique vouloir se tourner vers de nouveaux défis, comme «courir en Antarctique» ou participer à un «50 km en Arabie saoudite».

