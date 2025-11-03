«Je ne suis pas d’accord» : la réponse cinglante de Cristiano Ronaldo à une comparaison avec Lionel Messi

Dans un entretien avec Piers Morgan qui sera diffusé ce mardi, Cristiano Ronaldo a répondu à une question sur sa rivalité avec Lionel Messi.

Une réponse cash. Au micro du journaliste britannique Piers Morgan, dans le cadre d'une interview dont la première partie sera diffusée ce mardi, Cristiano Ronaldo a répondu à une question sur sa rivalité historique avec Lionel Messi, qui vient de prolonger à l’Inter Miami jusqu’en décembre 2028.

«Wayne Rooney dit qu’il ne te hait pas, mais il dit toujours que Messi est meilleur», lui a d’abord lancé le journaliste. «Pas de problème», a répondu le quintuple Ballon d’or, avant d’ajouter : «Je ne suis pas d’accord. Je ne veux pas être humble».

Dans cette interview, celui qui est sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2027 en Arabie saoudite a également évoqué sa relation avec Georgina Rodríguez, le décès de Diogo Jota, sa rencontre avec Donald Trump, sa fortune personnelle ainsi que sa fin de carrière.

Le Portugais (40 ans) ambitionne toujours de remporter la Coupe du monde 2026, son dernier gros objectif avec la sélection portugaise. Concernant ses statistiques personnelles, il compte 951 buts pour le moment et vise la barre symbolique des 1.000 buts en carrière.