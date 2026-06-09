Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé... Voici les joueurs les mieux payés de la compétition

Le Portugais Cristiano Ronaldo, qui évolue en Arabie saoudite, est le joueur le mieux payé des participants à la Coupe du monde 2026 devant l’Argentin Lionel Messi.

La Coupe du monde 2026 va réunir les meilleurs joueurs de la planète football. Mais aussi une grande partie des joueurs les mieux payés au monde. A commencer par Cristiano Ronaldo (41 ans). Avec 255 millions d’euros perçus sur l’année, dont 200 millions d’euros de salaire à Al-Nassr (Arabie saoudite) et 55 millions d’euros provenant de ses contrats de sponsoring, le Portugais est de loin le joueur le plus rémunéré de la compétition, d'après le site Sportico.

Le quintuple Ballon d’or devance son rival argentin Lionel Messi, qui a, lui, touché 120 millions d’euros (60 millions d’euros de salaire à l'Inter Miami et 60 millions d’euros de revenus commerciaux). Kylian Mbappé complète le podium avec 86 millions d’euros, avec 60 millions d’euros de salaire au Real Madrid et 26 millions d’euros de contrats publicitaires. Le Norvégien Erling Haaland pointe en 4e position (69 millions d’euros) devant le Brésilien Vinicius Jr (52 millions d’euros).

Le reste du top 10 est composé de l’Égyptien Mohamed Salah (47,5 millions d’euros), le Sénégalais Sadio Mané (46,6 millions d’euros), l’Algérien Riyad Mahrez (45,8 millions d’euros), l’Anglais Jude Bellingham (38 millions d’euros) et le prodige espagnol Lamine Yamal (38 millions d’euros).

Le top 10 des joueurs les mieux payés

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) : 255 millions d’euros

2. Lionel Messi (Argentine) : 120 millions d’euros

3. Kylian Mbappé (France) : 86 millions d’euros

4. Erling Haaland (Norvège) : 69 millions d’euros

5. Vinicius Jr. (Brésil) : 52 millions d’euros

6. Mohamed Salah (Égypte) : 47,5 millions d’euros

7. Sadio Mané (Sénégal) : 46,6 millions d’euros

8. Riyad Mahrez (Algérie) : 45,8 millions d’euros

9. Jude Bellingham (Angleterre) : 38 millions d’euros

10. Lamine Yamal (Espagne) : 37,1 millions d’euros