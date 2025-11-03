Ligue des champions : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Luis Enrique avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich

L’entraîneur du PSG Luis Enrique s’est exprimé sur le choc qui attend son équipe, ce mardi, contre le Bayern Munich lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La forme du Bayern Munich

«Si on parle des résultats depuis quinze matchs, c'est incroyable. Quand on voit qu’on a du mal, nous, à gagner trois ou quatre fois de suite… Alors quinze victoires, c'est incroyable. Le Bayern Munich a beaucoup de mérite. Mais si on parle du match, au Parc des Princes, avec nos supporters, dans cette ambiance, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance et surmonter la pression.»

La dernière confrontation

«On va retrouver des situations très similaires à ce match [remporté par le PSG en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, ndlr], qui avait été très intense.Il y aura les mêmes principes de jeu. C’est un match attractif et motivant pour les deux équipes.»

La clé du match

«Ça va être équilibré. Le Bayern Munich ne va pas changer sa manière de jouer, nous non plus, mais nous allons encore plus jouer notre football, et nous espérons déjouer leur pressing et leur faire mal. Il faut essayer de les contrôler, et c’est évident que la réussite dans les zones létales fera la différence. Le PSG et le Bayern Munich sont deux équipes qui ont toujours le pied sur l’accélérateur. Il ne pourra y avoir que des choses positives, et c’est un match magnifique à jouer.»

L’importance de la rencontre

«Tous les matchs sont importants mais nos rencontres sont tellement intenses et difficiles qu’il faut prendre le maximum de points le plus vite possible. On l’a fait lors des trois premiers matchs [contre l’Atalanta Bergame, Barcelone et le Bayer Leverkusen, ndrl] et on va essayer de continuer.»

La présence d’Ousmane Dembélé

«Je ne prends jamais aucun risque, avec aucun joueur. Mais Ousmane Dembélé est en condition, il a fait tous les entraînements pendant les deux dernières semaines, il a participé aux deux derniers matchs, il a amélioré sa condition. Demain [mardi, ndlr], il va jouer. Mais je ne sais pas encore combien de temps.»