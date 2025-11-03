Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre le PSG et le Bayern Munich

Le PSG, qui a remporté ses trois premières rencontres dans la compétition, reçoit le Bayern Munich, ce mardi (21h), pour le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery (ou Ruiz) - Kvaratskhelia, Mayulu (ou Dembélé), Barcola

Composition probable du Bayern Munich

Neuer - Laimer (ou Boey), Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Stade

Ce choc entre le PSG et le Bayern Munich se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, qui sera une nouvelle fois à guichets fermés pour ce rendez-vous. Et si les Parisiens ont remporté leurs trois dernières rencontres à domicile en Ligue des champions, le club allemand reste sur deux victoires dans l’enceinte du club de la capitale en quarts de finale retour en avril 2021 (0-1) et en 8e de finale aller en février 2023 (0-1).

Arbitre

Maurizio Mariani a été désigné pour diriger ce choc entre le PSG et le Bayern Munich. Âgé de 43 ans, l’Italien, qui officie en Serie A depuis 2013 (171 matchs) et en Ligue des champions depuis 2022 (12 matchs), a déjà croisé la route des Parisiens la saison dernière en quarts de finale aller contre Aston Villa (3-1). Il n’a en revanche jamais arbitré la formation allemande dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Historique

Le PSG et le Bayern Munich vont s’affronter pour la 16e fois de leur histoire avec un bilan pratiquement à l’équilibre. Le club allemand compte huit victoires contre sept succès pour le club parisien, qui a remporté la dernière confrontation, pas plus tard que l’été dernier, en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis (2-0). A noter qu’il n’y a jamais eu de match nul entre Parisiens et Bavarois.

Forme

Depuis le début de la saison, le PSG compte dix victoires, dont trois en Ligue des champions en autant rencontres, pour quatre matchs nuls et une seule défaite en 15 matchs. De son côté, le Bayern Munich est tout simplement impressionnant avec 15 succès en 15 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi promettre du beau spectacle entre les deux équipes, présentées que les meilleures d’Europe actuellement.

Diffusion TV

Ce choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.