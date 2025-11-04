Coupe du monde féminine 2027 de football : voici tous les groupes des éliminatoires

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 de football a été effectué ce mardi avec notamment l’équipe de France qui a hérité des Pays-Bas, de la Pologne et de l’Irlande.
Groupe A1
Suède
Italie
Danemark
Serbie
Groupe A2
France
Pays-Bas
Pologne
Irlande
Les Bleues connaissent leurs adversaires pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027 🏆👀
🇳🇱 Pays-Bas
🇵🇱 Pologne
🇮🇪 Rep. Irlande
RDV en 2026 🔥 pic.twitter.com/3NHKUZSuLH
— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 4, 2025
Groupe A3
Espagne
Angleterre
Islande
Ukraine
Groupe A4
Allemagne
Norvège
Autriche
Slovénie
Groupe B1
Pays de Galles
République Tchèque
Albanie
Monténégro
Groupe B2
Suisse
Irlande du Nord
Turquie
Malte
Groupe B3
Portugal
Finlande
Slovaquie
Lettonie
Groupe B4
Belgique
Ecosse
Israël
Luxembourg
Groupe C1
Bosnie
Estonie
Lituanie
Liechtenstein
Groupe C2
Croatie
Kosovo
Bulgarie
Gibraltar
Groupe C3
Hongrie
Azerbaïdjan
Macédoine du Nord
Andorre
Groupe C4
Grèce
Iles Féroé
Géorgie
Groupe C5
Roumanie
Chypre
Moldavie
Groupe C6
Biélorussie
Kazakhstan
Arménie