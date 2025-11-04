Coupe du monde féminine 2027 de football : voici tous les groupes des éliminatoires

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 de football a été effectué ce mardi avec notamment l’équipe de France qui a hérité des Pays-Bas, de la Pologne et de l’Irlande.

Groupe A1

Suède

Italie

Danemark

Serbie

Groupe A2

France

Pays-Bas

Pologne

Irlande

Les Bleues connaissent leurs adversaires pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027 🏆👀



🇳🇱 Pays-Bas

🇵🇱 Pologne

🇮🇪 Rep. Irlande



RDV en 2026 🔥 pic.twitter.com/3NHKUZSuLH — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 4, 2025

Groupe A3

Espagne

Angleterre

Islande

Ukraine

Groupe A4

Allemagne

Norvège

Autriche

Slovénie

Groupe B1

Pays de Galles

République Tchèque

Albanie

Monténégro

Groupe B2

Suisse

Irlande du Nord

Turquie

Malte

Groupe B3

Portugal

Finlande

Slovaquie

Lettonie

Groupe B4

Belgique

Ecosse

Israël

Luxembourg

Groupe C1

Bosnie

Estonie

Lituanie

Liechtenstein

Groupe C2

Croatie

Kosovo

Bulgarie

Gibraltar

Groupe C3

Hongrie

Azerbaïdjan

Macédoine du Nord

Andorre

Groupe C4

Grèce

Iles Féroé

Géorgie

Groupe C5

Roumanie

Chypre

Moldavie

Groupe C6

Biélorussie

Kazakhstan

Arménie