Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre l’OM et l’Atalanta Bergame

Deux semaines après sa défaite contre le Sporting Portugal, l’OM reçoit l’Atalanta Bergame, ce mercredi (21h), pour le compte de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable de l’OM

Rulli - Murillo, Egan-Riley, Pavard, Garcia - Vermeeren, Hojbjerg - Greenwood, O’Riley, Paixao - Aubameyang

Composition probable de l’Atalanta Bergame

Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bellanova - Samardzic, Sulemana - Lookman

Stade

Le match se jouera à guichets fermés sur la pelouse du stade Vélodrome, où l’OM a brillamment remporté sa première rencontre européenne contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Aux Olympiens de récidiver devant leurs supporters pour se relancer dans la compétition.

Arbitre

José Maria Sanchez a été désigné pour diriger cette confrontation entre l’OM et l’Atalanta Bergame. Et les Marseillais ne gardent pas de bons souvenirs de l’Espagnol, qui va arbitrer son 16e match dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Avec lui au sifflet, ils n’ont jamais connu la victoire avec un match nul contre la Lazio Rome au Vélodrome en Ligue Europa en 2021 (2-2), puis un revers contre l’Eintracht Francfort en Ligue des champions en 2022 (0-1) et une autre défaite à Brighton en Ligue Europa en 2023 (0-1).

Historique

L’OM et l’Atalanta Bergame vont s’affronter pour la 3e fois de leur histoire dans une revanche de la demi-finale de la Ligue Europa 2024. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul au match aller à Marseille (1-1) avant que le club italien ne s’impose à domicile au match retour (3-1).

Forme

L’OM, seulement 18e au classement (3 points), traverse une période mitigée avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs. Battus sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des champions (2-1), puis à Lens en championnat (2-1), les hommes de Roberto de Zerbi ont été accrochés par Angers (2-2) avant de renouer avec le succès à Auxerre (0-1). De son côté, l’Atalanta Bergame, 17e avec un point d’avance sur Marseille, n’est également pas au mieux. Le club italien n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers match (6 nuls et 1 défaite) et reste sur un revers sur la pelouse de l’Udinese (1-0).

Diffusion TV

Cette rencontre de la 4e journée de la phase de la Ligue des champions entre l’OM et l’Atalanta Bergame est à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.