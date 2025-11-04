Ligue des champions : la terrible blessure d'Achraf Hakimi après un tacle très dangereux de Luis Diaz lors de PSG-Bayern Munich (vidéo)

Juste avant la pause de PSG-Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions, Achraf Hakimi est sorti, blessé, après un tacle dangereux de Luis Diaz.

Une très triste image. Ce mardi soir lors de PSG-Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi est sorti, blessé et les larmes aux yeux, après un tacle de Luis Diaz qui s'est jeté les deux pieds en avant.

Le tacle absolument HORRIBLE de Luis Diaz sur Achraf Hakimi 😱



Le Colombien est exclu, mais le Marocain est contraint de sortir 😳#PSGBAY | #UCLpic.twitter.com/JcBIY8GgYk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

Battu après un dribble, le Munichois a attrapé la cheville gauche du Parisien qui s’est effondré, pour ne plus se relever pendant de longues minutes. Le Marocain, qui souffle ce mardi ses 27 ans, a fini par être escorté hors de la pelouse, s'appuyant sur des membres du staff.

Alors qu’il doit disputer la Coupe d’Afrique 2025 avec le Maroc à domicile (21 décembre-18 janvier 2026), l’inquiétude est de mise.

Un peu plus tôt dans la soirée, le club de la capitale avait également vu Ousmane Dembélé, qui avait démarré comme titulaire à la surprise générale, sortir dès la 25e minute. Le Ballon d'Or 2025 venait de se voir refuser le but de l'égalisation (1-1) pour un hors-jeu, et a parlementé avec Marquinhos et Nuno Mendes avant de se diriger vers le bord de la pelouse. Il a été remplacé par Lee Kang-in et est rentré directement aux vestiaires.