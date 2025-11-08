Tennis : Novak Djokovic, blessé, déclare forfait pour le Masters ATP

Le Serbe Novak Djokovic a renoncé à participer au Masters ATP de Turin qui débute dimanche, ont annoncé les organisateurs du tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année.

Une absence de renom. Après avoir brillamment remporté à 38 ans ce samedi son 101e titre à Athènes, en Grèce, le numéro 5 mondial, Novak Djokovic, a déclaré forfait pour le Masters qui démarrera dimanche à Turin en Italie. Il est remplacé par Lorenzo Musetti, 9e joueur à l’ATP.

«Novak Djokovic a déclaré forfait en raison d'une blessure à une épaule, il sera remplacé dans le groupe Jimmy Connors par Lorenzo Musetti», ont précisé les organisateurs du «tournoi des maîtres», qui réunit à chaque fin de saison, les huit joueurs les mieux classés de l'année à l’ATP.

Deux italiens à Turin

Détenteur du record de victoires dans la compétition, avec sept sacres, «Djoko» va manquer pour la deuxième année consécutive les Finales ATP. Pour la première fois dans l'histoire du Masters, il y aura deux Italiens en lice, le N.1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

Ce dernier, battu en finale à Athènes par Djokovic (4-6, 6-3, 7-5), devait remporter le tournoi d'Athènes pour finir à la 8e place de «The Race», le classement annuel, et devancer le Canadien Felix Auger-Aliassime. Mais le forfait de Djokovic a offert finalement leur qualification aux deux joueurs qui vont participer au Masters ATP.