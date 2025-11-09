Formule 1 : intouchable, Lando Norris s'impose au Brésil et se rapproche du titre mondial

Au lendemain de sa victoire sur la course sprint, Lando Norris, leader du championnat du monde, a remporté ce dimanche le Grand Prix de Formule 1 du Brésil devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Un week-end parfait. Au volant de sa McLaren, Lando Norris, vainqueur la veille de la course sprint, a remporté, ce dimanche sans trembler, le Grand Prix du Brésil de Formule 1. Il en profite pour creuser un peu plus l’écart en tête du championnat à trois courses de la fin de la saison.

Parti en pole position, le Britannique, en quête de son premier titre mondial, a devancé l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), auteur d'une incroyable remontée après s'être élancé des stands en 19e position.

Le cauchemar de Ferrari

Le Britannique repart du Brésil avec désormais 390 points au compteur du championnat du monde, 24 de mieux que son coéquipier australien Oscar Piastri et 49 de plus que le Néerlandais Max Verstappen alors qu'il ne reste trois Grands Prix et une course sprint au programme, soit au maximum 83 points à aller chercher. «Je ne commence pas du tout à y penser, a confié Norris après la course. C'est une belle victoire mais quand je vois à quelle vitesse Max est allé aujourd'hui, je me dis qu'on a manqué de rythme. Il reste beaucoup à faire, je reste concentré sur moi-même, et on continue course après course.»

Du côté des Tricolores, Isack Hadjar (Racing Bulls) et Pierre Gasly (Alpine) ont terminé dans les points. Le troisième Français, Esteban Ocon, a pris la 12e place.

Concernant Ferrari, ce fut une journée cauchemardesque puisque le septuple champion du monde Lewis Hamilton a accumulé les déboires et a finalement été contraint à l'abandon. Et au sixième tour, Charles Leclerc a été la victime collatérale d’une collision entre Oscar Piastri et Kimi Antonelli.

Le championnat du monde se poursuit dans deux semaines à Las Vegas (20-22 novembre).