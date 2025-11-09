Formule 1 : l’incroyable accident qui a causé l’abandon de Charles Leclerc au Grand Prix du Brésil (vidéo)

Ce dimanche lors du Grand Prix de Formule 1 du Brésil, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon après un accident initié par Oscar Piastri.

Une victime collatérale. Au sixième tour du Grand Prix du Brésil en Formule 1 ce dimanche, Charles Leclerc a été percuté par la Mercedes de Kimi Antonelli, lui-même poussé par la McLaren d’Oscar Piastri au moment de la relance de la course.

C'EST FINI POUR CHARLES LECLERC 🤯



Oscar Piastri touche Kimi Antonelli et le pilote Ferrari, obligé d'abandonner ❌#BrazilGP#F1pic.twitter.com/RlM2dJtc6S — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 9, 2025

Le Monégasque de Ferrari s’est retrouvé sur le côté avec un pneu qui s’est échappé avant de devoir s’arrêter car sa suspension avant-gauche a été cassée dans le contact avec le jeune italien. Après avoir étudié cet accident, les commissaires ont infligé dix secondes de pénalité à Piastri.

La course avait initialement été placée sous Safety Car à la suite de l’accident et abandon de Gabriel Bortoleto dès le premier tour à Interlagos.