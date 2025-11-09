Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Formule 1 : l’incroyable accident qui a causé l’abandon de Charles Leclerc au Grand Prix du Brésil (vidéo)

Charles Leclerc a été victime d'un lourd contact dès le 6e tour sur le circuit d'Interlagos. [REUTERS/Amanda Perobelli]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche lors du Grand Prix de Formule 1 du Brésil, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon après un accident initié par Oscar Piastri.

Une victime collatérale. Au sixième tour du Grand Prix du Brésil en Formule 1 ce dimanche, Charles Leclerc a été percuté par la Mercedes de Kimi Antonelli, lui-même poussé par la McLaren d’Oscar Piastri au moment de la relance de la course.

Le Monégasque de Ferrari s’est retrouvé sur le côté avec un pneu qui s’est échappé avant de devoir s’arrêter car sa suspension avant-gauche a été cassée dans le contact avec le jeune italien. Après avoir étudié cet accident, les commissaires ont infligé dix secondes de pénalité à Piastri.

Isack Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2026.
Sur le même sujet Formule 1 : voici la grille complète des pilotes et des écuries pour la saison 2026 Lire

La course avait initialement été placée sous Safety Car à la suite de l’accident et abandon de Gabriel Bortoleto dès le premier tour à Interlagos.

Charles LeclercFormule 1VidéoSport

À suivre aussi

Formule 1 : Charles Leclerc et sa femme baptisent leur yacht de 13 millions d’euros (vidéo)
Formule 1 : l’incroyable tête-à-queue de Charles Leclerc en toute fin de course à Miami (vidéo)
«Une journée dont je me souviendrai toujours» : Charles Leclerc brise le silence après son mariage avec Alexandra Saint-Mleux

Ailleurs sur le web

Dernières actualités