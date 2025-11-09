Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix du Brésil

En tête du championnat du monde de Formule 1, Lando Norris, vainqueur de la course sprint, partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix du Brésil devant Kimi Antonelli. La course est à suivre à partir de 18h sur Canal+.
1ère ligne
Lando Norris (GBR/McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2e ligne
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
3e ligne
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)
George Russell (GBR/Mercedes)
4e ligne
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)
Oliver Bearman (GBR/Haas)
5e ligne
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
Nico Hülkenberg (GER/Sauber)
6e ligne
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
Alexander Albon (THA/Williams)
7e ligne
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
8e ligne
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)
Max Verstappen (NED/Red Bull)
9e ligne
Esteban Ocon (FRA/Haas)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
10e ligne
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)