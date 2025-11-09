Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix du Brésil

En tête du championnat du monde de Formule 1, Lando Norris, vainqueur de la course sprint, partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix du Brésil devant Kimi Antonelli. La course est à suivre à partir de 18h sur Canal+.

1ère ligne

Lando Norris (GBR/McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2e ligne

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3e ligne

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

George Russell (GBR/Mercedes)

4e ligne

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Oliver Bearman (GBR/Haas)

5e ligne

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

6e ligne

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Alexander Albon (THA/Williams)

7e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

8e ligne

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

9e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

10e ligne

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)