Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix du Brésil

Lando Norris s'élancera en pole position du Grand Prix du Brésil devant Kimi Antonelli. Lando Norris s'élancera en pole position du Grand Prix du Brésil devant Kimi Antonelli. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En tête du championnat du monde de Formule 1, Lando Norris, vainqueur de la course sprint, partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix du Brésil devant Kimi Antonelli. La course est à suivre à partir de 18h sur Canal+.

1ère ligne

Lando Norris (GBR/McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2e ligne

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3e ligne

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

George Russell (GBR/Mercedes)

4e ligne

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Oliver Bearman (GBR/Haas)

5e ligne

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

6e ligne

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Alexander Albon (THA/Williams)

7e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

8e ligne

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

9e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

Sur le même sujet Formule 1 : l’émouvante demande en mariage de Charles Leclerc à sa compagne Alexandra Saint Mleux Lire

10e ligne

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

Formule 1SportGrand PrixBrésilLando NorrisMax Verstappen

À suivre aussi

Max Verstappen reste sur deux victoires consécutives au Brésil.
Formule 1 : le programme TV du Grand Prix du Brésil
Isack Hadjar pourrait être le futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull.
Formule 1 : voici quand sera connu le futur coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull
Formule 1 : Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Lewis Hamilton… La liste des vainqueurs de Grand Prix encore en activité

Ailleurs sur le web

Dernières actualités