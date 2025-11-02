Formule 1 : l’émouvante demande en mariage de Charles Leclerc à sa compagne Alexandra Saint Mleux

Toute l’actu en direct 24h/24
Ce dimanche, le pilote Formule 1 Charles Leclerc a dévoilé des photos de sa très belle demande en mariage faite à sa compagne Alexandra Saint Mleux.

Il a mis les petits plats dans les grands. Charles Leclerc a profité de la pause entre deux Grands Prix de Formule 1 pour effectuer sa demande en mariage à Alexandra Saint Mleux. Le pilote monégasque de Ferrari a publié des clichés ce dimanche sur son compte Instagram.

«Mr². & Mrs. Leclerc», a-t-il posté en légende avec plusieurs photos. La première des deux tourtereaux avec leur petit teckel prénommé Léo. Sur un autre cliché, on aperçoit un collier de chien sur lequel est écrit : «Dad wants to marry you» («Papa veut t’épouser»). Sur une autre photo, on peut également lire «Mom said yes» sur un gâteau.

Avec 2,9 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Alexandra Saint Mleux (23 ans) est souvent présente dans les paddocks de F1, où elle vient soutenir Charles Leclerc (28 ans).

Pour rappel, le couple est ensemble depuis mars 2023. Originaire d’Italie est née en 2023, Alexandra Saint Mleux est passionnée d’art qu’elle a d’ailleurs étudié sur Paris.

