Formule 1 : pourquoi le Grand Prix de Monaco a-t-il été interrompu après l’accident de Charles Leclerc ?

Ce dimanche, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco a été interrompu plusieurs minutes à dix tours de l’arrivée, après l’accident de Charles Leclerc.

Une course interminable. Le Grand Prix de Formule 1 a été interrompu à dix tours de l’arrivée dimanche en raison de l’état de l’asphalte dans le dernier virage du tracé, a révélé la Fédération internationale de l’automobile.

Alors que la course était sous régime de voiture de sécurité après l’accident du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) dans ce même virage, la direction de course a décidé de brandir le drapeau rouge pour inspecter le goudron dans cette partie du circuit.

LECLERC DANS LE MUR À LA RELANCE 🤯



Le Monégasque n'a jamais pu prendre ce dernier virage et prend le mur, drapeau rouge à Monaco et fin de course folle sur CANAL+ ? 🚩#MonacoGP#F1pic.twitter.com/Rm5DECp1cG — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 7, 2026

Une bande d’asphalte à l’intérieur du virage 19 apparaissait en effet très abîmée. Les organisateurs, en collaboration avec la direction de course, ont trouvé une solution pour réparer la piste et permettre de terminer l’épreuve.

Un nouveau départ depuis la grille a été donné à 17h12 pour conclure la course.