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Formule 1 : pourquoi le Grand Prix de Monaco a-t-il été interrompu après l’accident de Charles Leclerc ?

Charles Leclerc a dû abandonner avant la fin de la course. [REUTERS/Jakub Porzycki]
Par CNEWS
Publié le

Ce dimanche, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco a été interrompu plusieurs minutes à dix tours de l’arrivée, après l’accident de Charles Leclerc.

Une course interminable. Le Grand Prix de Formule 1 a été interrompu à dix tours de l’arrivée dimanche en raison de l’état de l’asphalte dans le dernier virage du tracé, a révélé la Fédération internationale de l’automobile.

Alors que la course était sous régime de voiture de sécurité après l’accident du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) dans ce même virage, la direction de course a décidé de brandir le drapeau rouge pour inspecter le goudron dans cette partie du circuit.

Une bande d’asphalte à l’intérieur du virage 19 apparaissait en effet très abîmée. Les organisateurs, en collaboration avec la direction de course, ont trouvé une solution pour réparer la piste et permettre de terminer l’épreuve.

Sur le même sujet Formule 1 : combien de temps Charles Leclerc a-t-il prolongé avec Ferrari ? Lire

Un nouveau départ depuis la grille a été donné à 17h12 pour conclure la course.

Formule 1Charles LeclercMonacoSport

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