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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix du Portugal

Marco Bezzecchi partira en pole position du Grand Prix du Portugal devant Pedro Acosta et Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi partira en pole position du Grand Prix du Portugal devant Pedro Acosta et Fabio Quartararo. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Italien Marco Bezzecchi s’élancera, ce dimanche, en pole position du Grand Prix MotoGP du Portugal devant Marco Bezzecchi et Fabio Quartararo. La course est à suivre en direct à partir de 14h sur Canal+.

1ère ligne

Marco Bezzecchi (ITA)

Pedro Acosta (ESP)

Fabio Quartararo (FRA)

2e ligne

Francesco Bagnaia (ITA)

Alex Marquez (ESP)

Johann Zarco (FRA)

3e ligne

Joan Mir (ESP)

Jack Miller (AUS)

Fabio Di Giannantonio (ITA)

4e ligne

Pol Espargaro (ESP)

Fermín Aldeguer (ESP)

Ai Ogura (JPN)

5e ligne

Luca Marini (ITA)

Brad Binder (RSA)

Franco Morbidelli (ITA)

6e ligne

Enea Bastianini (ITA)

Alex Rins (ESP)

Nicolo Bulega (ITA)

José Antonio Rueda et Noah Dettwiller ont été évacués par hélicoptère vers l'hôpital de Kuala Lumpur.
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7e ligne

Miguel Oliveira (POR)

Lorenzo Savadori (ITA)

Somkiat Chantra (THA)

MotoGPSportGrand PrixPortugalFabio Quartararo

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