MotoGP : la grille de départ du Grand Prix du Portugal

L’Italien Marco Bezzecchi s’élancera, ce dimanche, en pole position du Grand Prix MotoGP du Portugal devant Marco Bezzecchi et Fabio Quartararo. La course est à suivre en direct à partir de 14h sur Canal+.
1ère ligne
Marco Bezzecchi (ITA)
Pedro Acosta (ESP)
Fabio Quartararo (FRA)
2e ligne
Francesco Bagnaia (ITA)
Alex Marquez (ESP)
Johann Zarco (FRA)
3e ligne
Joan Mir (ESP)
Jack Miller (AUS)
Fabio Di Giannantonio (ITA)
4e ligne
Pol Espargaro (ESP)
Fermín Aldeguer (ESP)
Ai Ogura (JPN)
5e ligne
Luca Marini (ITA)
Brad Binder (RSA)
Franco Morbidelli (ITA)
6e ligne
Enea Bastianini (ITA)
Alex Rins (ESP)
Nicolo Bulega (ITA)
7e ligne
Miguel Oliveira (POR)
Lorenzo Savadori (ITA)
Somkiat Chantra (THA)